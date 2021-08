W Radomiu ruszył MAX Premium Burgers

MAX Premium Burgers kontynuuje rozwój sieci w Polsce. Dziś pierwszych gości przyjął 12. lokal sieci.

Autor: portalspozywczy.pl Data: 18 sierpnia 2021 14:14

Nowy MAX powstał w Radomiu, w al. Grzecznarowskiego 46A w Radomiu. To budynek o szarej fasadzie charakterystycznej dla tej sieci. Wystrój wnętrza ma stonowany skandynawski charakter. Kolorystycznie dominują szarości. Wnętrze jest przytulne dzięki dużym powierzchniom z naturalnego drewna i umiejętnie dobranemu, ciepłemu oświetleniu. Charakterystyczną cechą jest zaaranżowanie części stolików w ustawieniu amfiteatralnym. Całkowita powierzchnia dwukondygnacyjnego budynku to 527 m2. Na sali jadalnej jest ponad sto miejsc siedzących. Ogródek oferuje siedemdziesiąt kolejnych. Goście mogą składać zamówienie przy jednej z dwóch tradycyjnych kas lub skorzystać z jednej z 5 kas samoobsługowych.

– MAX działa w Polsce od czterech lat. Mimo to mamy już spore i wciąż rosnące grono fanów, także z Radomia. W ostatnich miesiącach otrzymywaliśmy od nich mnóstwo pozytywnych sygnałów. Pytali o datę otwarcia, lokalizację; cieszyli się, że w ich mieście pojawi się alternatywa dla amerykańskiej konkurencji. Jesteśmy bardzo ciekawi, jak przełoży się to na popularność naszej restauracji. Zrobimy wszystko, by zaoferować im najwyższy poziom usług i najlepszy smak – mówi Jerzy Jakubiak, Country Manager Poland w MAX Premium Burgers.