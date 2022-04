W SPHINX rusza sezon na szparagi - to aż 8 nowych dań

Sieć SPHINX ma wiosenną ofertę „Sezon na Szparagi”, a w niej osiem nowych dań, wykorzystujących na różne sposoby wiosenne warzywo.

- W nowej wkładce do menu proponujemy naszym gościom nowości z dodatkiem tego składnika, m.in.: shoarmę, burgera czy stek z polędwicy filet mignon. Ofertę uzupełnia kilka mniej oczywistych zestawień bazujących na ciekawych sosach, jak argentyńskie chimichurri czy sos estragonowy - wylicza Mateusz Cacek, wiceprezes Sfinks Polska, spółki do której należy sieć SPHINX.

Dania w sezonowym szparagowym menu to również zupa krem z kukurydzy, z chipsem z boczku czy szparagi pod jajkiem sadzonym, podane z sosem serowym.

Wśród nowości jest też kurczak chimichurri - opiekane kawałki kurczaka z argentyńską pastą z ziół i przypraw. Całość jest podawana na plackach ziemniaczanych z warzywami z grilla. Co ciekawie, przepis na to właśnie danie można przeczytać po zeskanowaniu kodu QR znajdującego się w sezonowej wkładce do menu SPHINX.

Oferta jest dostępna we wszystkich restauracjach SPHINX, a także w dostawie.