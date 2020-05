W Szwecji powstaje jednoosobowa restauracja... na łące

View this post on Instagram

Brak imprez w Spodku i MCK ciosem dla katowickich hoteli Ten związek działa jak stare dobre małżeństwo – dramat jednego oznacza cios dla drugiego. Przed pandemią uczestnicy imprez w MCK i w Spodku stanowili od kilku do kilkudziesięciu procent gości w katowickich hotelach. Dlatego bardzo poważnym zagrożeniem byłoby odblokowanie dużych imprez dopiero w 2021 r. Radykalnie kurczy się też rynek spotkań korporacyjnych, szkoleń i prezentacji. Większość przeniosła się do sieci i może tam zostać na zawsze.