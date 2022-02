Walentynki w restauracjach: Ile zarobi kelner? Ile pomoc kuchenna?

Branża gastronomiczna w Walentynki ma pełne ręce roboty. Restauracje są oblegane przez pary, na co pracodawcy przygotowują się z wyprzedzeniem, okresowo zwiększając zatrudnienie. Ile można zarobić?

Walentynki: Popyt na usługi

Jak zwraca uwagę Krzysztof Inglot, ekspert ds. rynku pracy, Personnel Service S.A., Walentynki, przez dużą komercjalizację tego święta, w naturalny sposób generują zwiększony popyt na określone produkty i usługi.

- To znowu przekłada się na rynek pracy, który w tym okresie jest mocno rozgrzany. Chodzi zwłaszcza o pracę w kwiaciarniach, restauracjach, salonach kosmetycznych czy firmach kurierskich. Najczęściej pracodawcy do zwiększonego ruchu szykują się z wyprzedzeniem i dbają o zapewnienie odpowiedniej kadry, choć w tym roku ze względu na sytuację pandemiczną, biznes reaguje delikatniej. Podobnie emocje powściągają zakochani. Z Barometru Providenta wynika, że zaledwie co trzeci Polak planuje świętować 14 lutego - mówi Krzysztof Inglot.

Restauracja, bar, kawiarnia - szukasz lokalu do wynajęcia lub na sprzedaż? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Mniej chętnych do świętowania?

Pandemia nie sprzyja hucznemu obchodzeniu walentynek. Z Barometru Providenta wynika wręcz, że popularność dnia zakochanych drastycznie spada. O ile w 2020 walentynki planowało świętować 60 proc. Polaków, o tyle w 2021 roku taką deklarację złożyła tylko co trzecia osoba, podobnie jak w tym roku. Jeżeli chodzi o wydatki na świętowanie, 43 proc. zakochanych wydaje do 100 zł, co czwarty przeznaczy od 100 do 200 zł, a 12 proc. od 200 do 300 zł. Reszta na walentynkowe szaleństwo planuje wydać wyższą kwotę powyżej 300 zł.

Ciekawe jest też zestawienie Picodi.com, które pokazuje, ile trzeba wydać w poszczególnych miastach na świecie na walentynkowy zestaw podstawowy, na który składają się kolacja, butelka wina i bilety do kina. Okazuje się, że Warszawa znalazła się w „tańszej” połowie rankingu, na 39. miejscu z 56 analizowanych miast.

W stolicy Polski za taki pakiet zapłacimy ok. 279 zł (62 euro, kurs euro z 9 lutego 2022 roku: 4,51). Najdroższe miasta to Zurych, Oslo i Helsinki, gdzie wieczór walentynkowy kosztuje od 897 do 730 zł (199 do 162 euro). Najtaniej jest natomiast w Stambule i Bogocie, gdzie romantyczna kolacja z winem i kinem kosztuje odpowiednio 171 oraz 189 zł (38 i 42 euro).

Ile można zarobić w Walentynki?

Branża gastronomiczna w Walentynki ma pełne ręce roboty. Restauracje są oblegane przez pary, na co pracodawcy przygotowują się z wyprzedzeniem, okresowo zwiększając zatrudnienie.

W przypadku pomocy kuchennej widełki płac zaczynają się od 14 zł netto a kończą na ok. 18,5 zł netto. Kelnerzy zarobią od 15 do 19 zł netto za godzinę, ale do tego należy doliczyć napiwki, które 14 lutego mogą nawet kilkukrotnie przewyższyć dzienny zarobek.