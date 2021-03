Warszawa też ma dość. Część lokali jest otwarta

Życie w pandemii trwa już rok. Dala się we znaki chyba wszystkim na całym świecie. Jednak jedną z najbardziej poszkodowanych branż jest gastronomia. Dlatego stołeczni restauratorzy robią co mogą by przetrwać ten koszmarny czas.

Autor: www.horecatrends.pl/ warszawa.naszemiasto.pl Data: 18 marca 2021 13:47