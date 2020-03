Warszawski Festiwal Piwa: Przez koronawirusa małe, lokalne browary będą się zamykać czasowo lub na stałe

View this post on Instagram

XII Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach (EEC – European Economic Congress) odbędzie się w dniach 2-4 września br., równocześnie @estartupdays , które od pięciu lat towarzyszą największej imprezie gospodarczej Europy Centralnej, zaplanowano na 3-4 września 2020 r. . #europeaneconomiccongress #eec2020 #eec #europejskikongresgospodarczy #europeanstartupdays #startupchallenge #startup #congress #kongres #events #event #ptwp