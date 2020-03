Warto już teraz przygotować się na ponowne otwarcie lokali gastronomicznych

- Decyzja rządu o ponownym otwarciu lokali gastronomicznych zostanie podjęta tak samo "nagle" jak została podjęta o ich zamknięciu. Kto będzie gotowy, ten skorzysta pierwszy i zacznie odrabiać straty - mówi w rozmowie z Horecatrends.pl, Krzysztof Kaliciński, konsultant, wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego, trener biznesu, coach.

Autor: PP, www.horecatrends.pl Data: 17 marca 2020 08:02

- Ogranicz menu na początek do dań i napojów najbardziej popularnych. Ułatwi Ci to kontrolę nad operacją, jakością i higieną. Klienci zrozumieją - mówi.

DOPRACUJ / URUCHOM DOSTAWY

- W nowej rzeczywistość rola dostaw/dowozów wzrośnie. Część Klientów jeszcze jakiś czas będzie się obawiała wizyt w lokalach. Dowóz to teraz "must have" w gastronomii. Sytuacja tylko przyspieszyła jego rozwój - zauważa wykładowca ALK.

JEST CZAS NA NOWE I PONOWNE SZKOLENIE, UTRZYMANIE/BUDOWANIE

- Zaadaptuj procedury obsługi bezkontaktowej lub minimalizującej kontakt. Przeprowadź ponowne lub nowe szkolenia (możesz to robić via skype). Utrzymuj regularny kontakt z pracownikami, organizuj spotkania np. wirtualne. Rozmawiaj z nimi. Wszyscy tego teraz potrzebują - mówi Kaliciński.

PRZYJRZYJ SIĘ ZESPOŁOWI

- Sytuacje kryzysowe to dobra okazja do odkrycia w Twoim zespole naturalnych liderów. Przyjrzyj się uważnie kto i jak reaguje na sytuację - mówi.

NIE JESTEŚ SAM

- Sytuacja dotyczy wszystkich: Ciebie, pracowników, dostawców, wykonawców. Rozmawiaj ze wszystkimi, o finansach, płatnościach, sposobach wspólnego poradzenia sobie z sytuacją. Sytuacja minie, a relacje pozostaną, mam nadzieję, że lepsze niż były, bo sprawdzone i potwierdzone w sytuacji kryzysowej - podkreśla ekspert.

"Kiedy wieje wiatr zmian jedni budują schrony inni stawiają wiatraki". Zdaniem Kalicińskiego trzeba zająć się tym drugim. To jeszcze nie powrót do codzienności, ale to w końcu nastąpi.

- Przekazuję słowa uznania tym lokalom, które wspierają ciężko pracujących w szpitalach i placówkach medycznych. Super inicjatywy! Prawdziwe HOSPITALITY. Ja również ponawiam moją propozycję bezpłatnych konsultacji w kwestii obecnej sytuacji kryzysowej dla właścicieli lokali gastronomicznych. Zapraszam do kontaktu via LinkedIn - podsumowuje.