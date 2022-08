Wielu restauratorów nadal nie wie, ile zarabia

Od już niespełna trzech kryzysowych lat gastronomia rodzi się na nowo i wymyśla sama siebie od początku - mówi Krzysztof Cybruch z Food Hall Poland.

Wielu restauratorów nie wie, ile zarabia

W pandemii wszyscy uczestnicy rynku gastro szybko musieli odrobić lekcje z liczenia, wrócić do podstaw, do Excela, do liczenia kosztów i food costu, optymalizacji.

- Część branży jest mocno dotknięta obecnie sytuacją kosztową, food costową, co wpływa na realizację planu przychodowego czy zysku. Wynika to z kilku czynników. Mimo że wielu restauratorów liczy koszty, to jednak fakty są takie, że nadal wielu z nich po prostu nie wie, ile zarabia. A dzisiaj ta skrupulatność jest niezwykle ważna, trzeba liczyć każdy koszt, znać swoją kartę menu i mieć świadomość, czy w takim kształcie warto ją utrzymywać - zapewnia Krzysztof Cybruch.

Paragony grozy i podwyżki - hit czy mit

- Szczerze mówiąc nie widzę na rynku gastronomicznym katastrofy. Nie widzę po stronie konsumenta wzruszeń dotyczących podwyżek cen w menu. Konsumenci nie są zaskoczeni zmianami cenowymi, dlatego nie widzę potrzeby czy konieczności oficjalnego podkreślania, że dany lokal podniósł ceny. Oczywiście po pandemii i w obecnej sytuacji kosztowej należy działać ostrożnie, potrzebny jest rozsądek i optymalizacja. Jednak moim zdaniem klient dzisiaj będzie z nami i zostanie z nami jeśli zobaczy, że się staramy, że utrzymujemy jakość, zespół. Moim zdaniem to jest inwestycja w klienta w kryzysie - trzeba dbać o niego i zrobić wszystko, żeby był zadowolony - dodaje Krzysztof Cybruch.

Jego zdaniem restauratorzy często pozbywają się najważniejszych i podstawowych elementów, czyli ludzi: dobrych menedżerów, kucharzy, którzy chcą się rozwijać i obsługi. A dobry zespół to klucz do sukcesu w kryzysie.