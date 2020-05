Wirus stymuluje branżę gastro do szukania rozwiązań - analiza rynku

Czarny łabędź musi jeść - czyli jak sytuacja, której nie można przewidzieć stymuluje branżę gastronomiczną do szukania rozwiązań. - Piątek 13-go marca 2020 na trwałe wpiszę się do historii polskiej gastronomii, jako dzień szybkich zmian, trudnych decyzji, generowania nowych pomysłów oraz zmiany sposobu myślenia o prowadzeniu biznesu jaki znaliśmy do tej pory. Decyzja Rządu o zawieszeniu działalności restauracji i innych punktów gastronomicznych z powodu koronawirusa postawiła duży znak zapytania nad przyszłością polskiej gastronomii - mówi serwisowi www.horecatrends.pl Bartosz Kamieniecki, technolog żywności, Centrum Rozwoju Firm Spożywczych.

- Perspektywa utraty dochodu z powodu braku gości nie tylko zmusiła branże HoReCa do zastanawiania się nad swoją przyszłością, ale także w bardzo szybki sposób zweryfikowała dotychczasowe modele biznesowe. Wskazały, które firmy były zarządzane w sposób świadomy, budując kapitał i zabezpieczenie na przyszłość, a które działały konsumpcyjnie z miesiąca na miesiąc lub wręcz z dnia na dzień. Wcale to nie oznacza, że firmy które mimo dobrego i świadomego zarządzania nie mają w chwili obecnej problemów. Paradoksalnie przedsiębiorstwa te mimo planu i strategii, poczyniły często duże inwestycje w ostatnich kilku miesiącach, pozbywając się tym samym buforu bezpieczeństwa pod postacią zasobów pieniężnych, czego konsekwencją jest dziś utrata płynności. Mimo tego dojrzałość tych organizacji sprawia, że asymilują się szybciej do istniejących warunków poprzez dywersyfikację swoich aktywności, które przyjmują różną postać. Należy także uczciwie zaznaczyć, że sposób i szybkość zmian jest znacząco uzależniony od wielkości i zasięgu działań danego przedsiębiorstwa - zapewnia ekspert.

Małe firmy, które zatrudniają kliku pracowników mimo tego, że posiadają teoretycznie większą elastyczność i możliwości dywersyfikacji asortymentu, są często znacząco wolniejsze co wynika chociażby z ich proflu działalności. - I tak pizzeria, która od wielu lat realizuje dostawy na telefon, będzie je realizować także w chwili obecnej, świadcząc dodatkowe usługi pod postacią realizacji list zakupowych klientów, czy wprowadzając inny asortyment do swojej oferty. Natomiast restauracje, które nie bazowały na tzw. wynosach, są zmuszone organizować takie działania od podstaw, co często bez własnej logistyki i wcześniejszych przygotowań, staje się nieopłacalne ze względu na duże prowizje operatorów. Najlepszym przykładem są restauracje serwujące fne dining, które na co dzień przygotowują ekskluzywne dania, zarówno trudne w pakowaniu jak i dystrybucji. Jednak największy problem działalności tych jednostek wynika głównie z przesłanek fnansowych. Konsumenci w czasie pandemii i dużej niepewności nie są zainteresowani ekskluzywnymi, drogimi posiłkami - chcą po prostu zaspokoić potrzeby żywieniowe produktami smacznymi, dobrej jakości w przystępnej cenie - wylicza.

Jednym z rozwiązań dla restauracji fine dining było wprowadzenie do oferty zestawów DIY (do it yourself), które w łatwy i prosty sposób konsument może przygotować w zaciszu własnej kuchni oraz bardziej przystępnego menu. - Restauracje także, przekształcają się w lokalne delikatesy serwujące obok podstawowych produktów spożywczych, dania pudełkowe czy świeżo wypiekane pieczywo stając się lokalną mikro piekarnią. Kuchnie wielkoformatowe, które do 13-go marca produkowały na potrzeby własnych lokali, musiały zmierzyć się z problemem wysokiej wydajności produkcyjnej i praktycznie absolutnym brakiem zapotrzebowania na swoje wyroby. Weryfikacja dotychczasowego modelu biznesowego sprawiła, że duża cześć kuchni wielkoformatowych zmieniła postrzeganie swojej działalności jako restauracji i zaczęła traktować jak zakład produkcyjny produktów garmażeryjnych. Dysponując odpowiednim zapleczem i modyfkując procesy produkcyjne poprzez zmiany w technologii wytwarzania, spowodowały że przedsiębiorstwa te rozpoczęły produkcję dań gotowych typu „ready to eat”. Biorąc pod uwagę rozwój tego typu asortymentu na przestrzeni ostatnich lat i dynamiki wzrostu, produkty tworzone w warunkach przemysłowych o jakości restauracyjnej, znajdą grono swoich stałych odbiorców, tym bardziej, że propozycja wartości może być oparta o konkretne wyróżniki tj. kaloryczność, przeznaczenie dietetyczne, preferencje żywieniowe itp. Zmiana modelu biznesowego kreuje także nowe podejście do budowania marki, tworząc brandy, które będą eksponowane tylko w Internecie - realne marki, wirtualnych restauracji. W tym wypadku budowa kolejnego kanału dystrybucji w przyszłości zabezpieczy i umocni przedsiębiorstwo w przypadku podobnych scenariuszy. Pozwoli także budować niezależne brandy koegzystujące w obrębie jednego zakładu produkcyjnego - mówi Bartosz Kamieniecki.