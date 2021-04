Właściciel AIOLI: rekrutujemy, szkolimy, budujemy strategie

– Decyzje zapadły, a my staliśmy tak długo w blokach startowych, więc wykluczam sytuacje, żeby jakiś lokal został pominięty i nie ruszył. Euforia wygrywa ze wszelkimi wątpliwościami – powiedział w rozmowie z horecatrends.pl Marcin Wachowicz, właściciel AIOLI, Banjaluka, MOMU czy Sing Sing.

Autor: Jakub Szymanek/horecatrends.pl Data: 30 kwietnia 2021 10:11

Herecatrends.pl: Od 15 maja rząd pozwala otworzyć ogródki restauracyjne, a od 29 maja lokale będą mogły przyjmować gości także w środku. Jak oceniasz tę decyzję?

Marcin Wachowicz: Na tę decyzję czekaliśmy 7 miesięcy, więc jaka by nie była, dała nam nadzieje, że w końcu sytuacja pandemiczna się uspokaja i możemy wrócić do pracy. To tchnienie życia. Marazm, który panował, był straszny. Ten ciągły stres, trwający od miesięcy był bardzo trudny dla każdego.

Restauracja, bar, kawiarnia - szukasz lokalu do wynajęcia lub na sprzedaż? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Jak przygotowujecie się do otwarcia? Czy wszystkie restauracje w Grupie, te warszawskie, ale i w Gdańsku i Katowicach, wystartują z ogródkami?

Decyzje zapadły, a my staliśmy tak długo w blokach startowych, więc wykluczam sytuacje, żeby jakiś lokal został pominięty i nie ruszył. Oczywiście rekrutujemy nowych pracowników, szkolimy, budujemy strategie działań po uruchomieniu. Euforia wygrywa ze wszelkimi wątpliwościami! Tak naprawdę, to nie tylko Warszawa czekała na te decyzje rządu, ale cała Polska! Kibicuje wszystkim, żeby z pełnym zaangażowaniem uruchomili swoje restauracje. Życzę restauratorom, aby przywitali jak najszybciej swoich równie zmęczonych gości.

Marcin w rozmowie z nami zimą opowiadałeś, że pierwsza tarcza PFR bardzo Wam pomogła i staraliście się o drugą tarczę. Czy udało się dostać, a jeśli tak, to czy wam pomogła podobnie jak pierwsza tarcza?

Gdyby nie te pomocowe dopłaty na pewno nie bylibyśmy w stanie wytrzymać tego przestoju. Dostaliśmy pomoc rządową, ale koszty i brak wielu uregulowań niestety nie pokrywały potrzeb wynikających z zobowiązań restauracji. Mimo wszystko - to pomogło bardzo! Natomiast dzisiaj jest po prostu radość z decyzji o uruchomieniu. Dzisiaj myślę tylko o tym, by móc z powrotem, z uśmiechem na twarzy, cieszyć się pracą

Dziękuję za rozmowę.