Właściciel Gringo: walka z kosztami największym wyzwaniem gastronomii

Jakie są obecnie największe wyzwania i problemy gastronomii?

Raper Maciej „Bilon” Bilka od ponad 8 lat inwestuje w gastronomię i prowadzi w stolicy lokale pod szyldem "Gringo". Patrząc na obecną sytuację gospodarczą, zapytaliśmy go o największe wyzwania w prowadzeniu gastronomicznego biznesu.

– Walka z kosztami. W Gringo powoli zbliżamy się do poziomu zero, to znaczy, że jesteśmy bez strat, ale też bez zarabiania, i niewykluczone, że do tego dojdzie niebawem. Ceny niektórych składników strasznie poszły w górę. Do tego dochodzą ceny prądu i gazu, które mogą spowodować bardzo poważny kryzys w naszej branży – powiedział Maciej „Bilon” Bilka.

– Większość produktów, które kupowaliśmy do naszych dań, zdrożała o 80-100 proc. A nasze ceny od początku pandemii podnieśliśmy o 10 proc. Ceny w Gringo w ciągu 8 lat, od kiedy otworzyliśmy pierwszy lokal, wzrosły o 35 proc. Na przestrzeni 8 lat to nie jest dużo – dodał.

Czy ceny w lokalach będą dalej rosły?

Mimo rosnących kosztów właściciel Gringo wstrzymuje się z podnoszeniem cen w menu.

– Bronię się przed podnoszeniem cen, ale czasami jest to po prostu nieuniknione. Jesteśmy pod ścianą i powinniśmy dalej to robić, ale staram się nie i ciągle wstrzymuję się z tym – wyjaśnił.

