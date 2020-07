View this post on Instagram

Dzięki dotacji miasta rozpoczął się remont elewacji okazałej, pięciopiętrowej kamienicy przy ul. Szpitalnej 8. w Warszawie. Budynek jest znany warszawiakom nie tylko z powodu swej urody, ale także działającej w niej od dziesięcioleci pijalni czekolady 🍫 . #pijalniaczekoladywedel #pijalniaczekolady #czekolada #wedel #chocolove #chocoholic #chocalate #szpitalna #kamienica #horecatrends