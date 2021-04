Włochy: Regiony proszą o otwarcie restauracji i opóźnienie godziny policyjnej

Władze regionów Włoch zaapelowały w środę do rządu Mario Draghiego o zgodę na otwarcie w pełnym reżimie sanitarnym lokali gastronomicznych także w środku, nie tylko na zewnątrz. Drugi postulat to opóźnienie wejścia godziny policyjnej, by obowiązywała od 23.00.

Autor: horecatrends.pl Data: 21 kwietnia 2021 19:38