Wolność Warszawa – nowy koncept nad Wisłą

Wolność Warszawa pierwszych gości przyjęła z początkiem czerwca. Natomiast na ten weekend zaplanowano oficjalne otwarcie nowego konceptu nad Wisłą.

Autor: Jakub Szymanek/horecatrends.pl Data: 19 czerwca 2020 16:22

Wolność Warszawa to wspólny projekt twórców Brooklyn House oraz SEN. Wolność jest wypełnieniem luki gastronomicznej na części bulwarów wiślanych przy Towarzystwie Wioślarskim. To przestrzeń, w której regularnie będą odbywać się cykle wydarzeń kulturalnych tj. stand upy, kino plenerowe i bazarki vintage.

– Przez pandemię brakowało nam kontaktu ze sobą. Spotkania na Zoomie i Skypie zdecydowanie ułatwiły nam pracę, ale nie zapewniły poczucia realnego kontaktu z drugim człowiekiem. Byliśmy zmęczeni zamknięciem. Przed otwarciem konceptu długo dyskutowaliśmy o tym, czego nam najbardziej brakowało. W efekcie, każdy opowiedział się za ograniczeniem swobody w przemieszczaniu się, braku kontaktu z rodziną i znajomymi. Stąd pomysł na koncept i nazwę projektu. Wolność Warszawa jest formą rozrywki, połączeniem kultury, gastronomii, koktajli i muzyki – wyjaśnia Daniel Chomicz, Head Of Strategy w Wolność Warszawa.

Wolność postawiła na zróżnicowaną strefę gastronomiczną. Mimo iż na terenie konceptu, znajdują się zaledwie trzy food trucki, to każdy z nich reprezentuje inne smaki. Znajdziemy tam Brooklyn House, z wyselekcjonowanym menu burgerowym, smaki Azji od tuk tuka oraz klasyczną pizzę od Pizza Truck. Ponadto w strefie można znaleźć również rzemieślnicze lody od Melody.

– Nie chcieliśmy skupiać się na jednej kuchni, stąd kilka różnych propozycji jedzenia. Do współpracy zaprosiliśmy sprawdzone lokale cieszące się sporym zainteresowaniem podczas imprez plenerowych. Wszystkie food trucki, z którymi mieliśmy okazję porozmawiać o współpracy wykazywały spore zainteresowanie i chęć do uczestnictwa w projekcie. Zdecydowanie duży wpływ miała na to również pandemia oraz odwołanie większości imprez masowych. Nasi partnerzy są stałymi bywalcami stref gastronomicznych na festiwalach i wszelkiego rodzaju zlotach, więc bez wątpienia staliśmy się alternatywą – tłumaczy Daniel Chomicz.

Wolność Warszawa działa od wtorku do niedzieli. Na każdy dzień organizatorzy zaplanowali atrakcje dla swoich gości.

– Wolność będzie charakteryzować się tym, że stawiamy na stałe cykle wydarzeń. We wtorki zapraszamy na stand up, środa to kino plenerowe, a czwartek muzyka na żywo. Będą również stałe wydarzenia promujące koncepty związane z Wolnością jak np. Weekend włoski z pizzą od Pizza Truck i włoskim koktajlami w roli głównej, czy weekend tajski z Tuk Tuk – wylicza Daniel Chomicz.

– Działalność wolności jest oczywiście uzależniona od pogody. Aczkolwiek mamy nadzieję, że czeka nas 11 udanych weekendów pełnych atrakcji. Planujemy między innymi vintage bazar w ten weekend. W kolejny weekend Wolność zamieni się w stację rowerową dla rowerzystów. Później weekend dla psów z okazji Międzynarodowego Dnia Psa. Planujemy także aktywacje dla seniorów. W każdym weekend chcemy zrobić coś innego. Ale zobaczymy, jak się uda, na ile pozwoli nam pogoda – dodaje.

Wolność Warszawa jest czynna od wtorku do niedzieli. W tygodniu od godz. 17.00 do 2.30. W weekendy od godz. 13 do 3.