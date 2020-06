Wsparcie dla gastronomii w czasach COVID-19 - eksperci Makro

airfog.pl Wydaje się że nie bedzie mozliwe pominiecie rozwoju dalszych zachorowań , wszystko jest dobrze do momentu aż chory klient wskazę restauracje lub hotel w którym przebywał , albo zachoruje jeden pracownik. W skutecznej dezynfekcji HORECA wazne jest aby stęzenie ppm bezpiecznego środka do dezynfekcji było w powietrzu na okreslonym poziomie stale a mikrokrople żeby opadały na powirzchnię efekt 2w1, wówczas wirusy nie mają szans ,jak ktos je wydycha natychmiast są neutralizowane. mamy na to sposób www.youtube.com/watch?v=N5P1W_Mv0P4.