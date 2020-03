Współwłaściciel Werandy: przychody spadły praktycznie do zera

Restauracje pod szyldem Weranda zdecydowały się, podobnie jak wiele innych lokali w czasie kwarantanny, na sprzedaż swoich dań w formie "na dowóz". Jak mówi w rozmowie z portalem horecatrends.pl Jan Poniński, CEO Weranda Family Restaurants, jest to jednak zaledwie kropla w morzu potrzeb.

Autor: Jakub Szymanek/horecatrends.pl Data: 20 marca 2020 15:21

Horecatrends.pl: Jakie Twoim zdaniem są skutki biznesowe i ekonomiczne dla branży gastronomicznej spowodowane pandemią koronawirusa?

Jan Poniński: Myślę, że na ten moment skutki pandemii, ale przede wszystkim skutki gospodarcze są nie do oszacowania. Cała branża zatrzymała się, a przychody w sektorze HoReCa spadły praktycznie do zera. Jesteśmy na początku reorganizacji w życiu społecznym i gospodarczym. Niestety, ale wiele przedsiębiorstw po prostu tego nie przeżyje. Oczywiście jak to bywa przy każdym kryzysie, pojawią się nowe możliwości biznesowe, tylko niestety będą one wykorzystane głównie przez podmioty z kapitałem i gotową strukturą.

W tym trudnym czasie zdecydowaliście się w Werandzie na dowóz posiłków. Jak oceniasz zapotrzebowanie na dowóz? W jakim stopniu rekompensuje to straty spowodowane zamknięciem lokali dla gości?

Staramy się wykorzystać maksymalnie źródła przychodu, tylko że jest to kropla w morzu potrzeb. Dzięki uruchomieniu dowozów i wynosów staramy się zapewnić pracę naszym pracownikom i podtrzymać strukturę operacyjną. Zapotrzebowanie na pewno będzie wzrastać, ale jest ono obarczone dużym ryzykiem, gdyż większość branż po prostu zaprzestała działalności z dnia na dzień i skutki tego będą odczuwalne z tygodnia na tydzień.

Jak wygląd sytuacja pracowników w Waszych lokalach?

Pracownicy w naszej organizacji, w naszej rodzinnej firmie są traktowani od zawsze priorytetowo. Planujemy wykorzystać wszystkie możliwe zaproponowane przez rząd pomoce oraz szukamy rozwiązań, które zapewnią częściowe wypłaty dla naszych pracowników. Zdajemy sobie jednak sprawę, że nie będziemy w stanie utrzymać wszystkich pracowników w całej grupie i zwolnienia są niestety nieuniknione. Oprócz restauracji mamy hotel i firmę cateringową. Niestety wszędzie działalność praktycznie spadła do zera. Jest to olbrzymi problem zarówno dla pracodawcy jak i pracowników.

Na jakie działania rządowe liczycie w kontekście całego sektora, które są niezbędne, żeby go wesprzeć?

Przede wszystkim mamy nadzieję, że rząd znajdzie rozwiązania dla przedsiębiorstw, które straciły 100 % swoich przychodów. Bez zapewnienia płynności, czy kapitału obrotowego żeby przetrwać do otwarcia wiele firm skazanych będzie na upadłość, co pociągnie za sobą jeszcze większe konsekwencje.

Poza odroczonymi lub zawieszonymi płatnościami publicznoprawnymi, kredytami i leasingami liczymy, że rząd podejmie decyzje o pomocy dla osób zatrudnionych na umowę zlecenie, dla których na dzień dzisiejszy nie ma konkretnych propozycji.

Mam nadzieję, że działania rządowe pozwolą również uregulować kwestię związane z czynszami w centrach handlowych. Na dzień dzisiejszy nie jest to uregulowane i rodzić będzie to olbrzymie starcia pomiędzy wynajmującymi a najemcami.

Dziękuję za rozmowę.