Wtorkowy Kubełek KFC: Kiedy powrót promocji?

Oferta "Wtorkowy Kubełek" w KFC trwała w tym roku osiem tygodni, od 9 lutego do 30 marca 2021. Czy będzie kolejna powtórka akcji promocyjnej?

Autor: horecatrends.pl Data: 15 kwietnia 2021 14:35

- Kolejne edycje „Wtorkowego Kubełka KFC” z pewnością się pojawią, ale na razie nie zdradzamy terminów. W najbliższym czasie zaplanowaliśmy dla naszych gości kolejne nowości, które sprawdzą się w cieplejsze dni. Nieustająco zachęcamy do śledzenia naszych kanałów w mediach społecznościowych, aby być na bieżąco z nowościami w naszym menu. Obecnie, wśród nowości oferujemy naszym Gościom Kubełek Sandersa (6 x Hot Wings, 4 x Strips, 2 x Nóżka kurczaka, 2 x dip) oraz dania z serii „smaki świata”, czyli ryż z chrupiącymi Bites serwowane z jedym z trzech sosów. Do wyboru są: Bites Sweet Chilli Grande o smaku ostrej papryczki połączonej z lekko słodkim chilli podawane z sezamem, Bites Orientalny Teriyaki Grande, czyli słodki japoński sos, również podawany z sezamem oraz Bites Pikantna Salsa Grande - ostry meksykański sos paprykowo-pomidorowym z posypką o smaku papryki habanero - poinformowało portal horecatrends.pl biuro prasowe KFC

Oferta "Wtorkowy Kubełek" w KFC trwała w tym roku osiem tygodni, od 9 lutego do 30 marca 2021. Za 14,95 zł można było kupić 14 kawałków kurczaka w panierce autorstwa Colonela Sandersa, założyciela marki KFC. W promocyjnym kubełku znalazły się 2 kawałki kurczaka Hot&Spicy, 8 pokrytych pikantną panierką skrzydełek Hot Wings oraz 4 Stripsy, czyli delikatne polędwiczki z kurczaka w równie chrupkiej i pikantnej panierce.

- Tegoroczna promocja „Wtorkowy Kubełek KFC” cieszyła się podobnym do minionych lat zainteresowaniem wśród naszych gości. Z jednej strony wykorzystaliśmy doświadczenie z poprzednich edycji, a z drugiej, udało się nam sprawnie wdrożyć działania, które sprawdziły się w naszych restauracjach oraz pod względem kanałów dotarcia do Gościa w czasie pandemii. Obecnie, przygotowanie takich akcji jak „Wtorkowy Kubełek KFC” wymaga nieco więcej pracy, a także elastyczności - zwłaszcza w obszarze komunikacji. Dodatkowym wyzwaniem z pewnością jest reagowanie na dynamicznie zmieniające się obostrzenia i wdrażanie niezbędnych rozwiązań, by móc obsługiwać naszych gości w ścisłym reżimie sanitarnym. Tym bardziej cieszymy się, że ostatnią edycję zdecydowanie możemy zaliczyć do udanych - informuje KFC.

- Co więcej, na naszych kanałach społecznościowych (facebook.com/kfcpolska, instagram.com/kfc_polska) cały czas widzimy, że fani kurczaka KFC czekają na atrakcyjne cenowo oferty, które obejmują większe zestawy naszych dań. To dodatkowo mobilizuje nas do działania - dodaje sieć.