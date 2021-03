Wtorkowy kubełek KFC - koniec promocji

30 marca 2021 kończy się oferta KFC Wtorkowy Kubełek, w której za 14,95 zł otrzymuje się 14 kawałków kurczaka.

Autor: horecatrends.pl Data: 30 marca 2021 14:57

Wtorkowy Kubełek KFC to 14 kawałków kurczaka za 14,95 zł. Oferta dostępna jest w opcji na wynos do 30 marca 2021 roku.

Oferta Wtorkowy Kubełek jest dostępna na wynos we wszystkich restauracjach KFC na terenie całej Polski oraz w Drive Thru. Wszystkie dania można zamówić wcześniej poprzez funkcjonalność w aplikacji - KFC Collect a następnie odebrać we wskazanej restauracji, w Drive Thru lub – po wybraniu opcji „Parking PickUp” – otrzymać zamówienie prosto do samochodu.