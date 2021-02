Wtorkowy Kubełek KFC powraca

Wtorkowy Kubełek KFC jest ponownie dostępny w restauracjach KFC w całej Polsce. Za 14,95 zł można delektować się 14 kawałkami chrupiącego kurczaka w panierce autorstwa Colonela Sandersa, założyciela marki KFC. Oferta dostępna jest w opcji na wynos.

Autor: horecatrends.pl/informacja prasowa Data: 09 lutego 2021 09:38

W promocyjnym kubełku znajdziemy 3 kawałki polędwiczek z kurczaka Hot&Spicy, 1 kawałek klasycznego kurczaka Kentucky w aromatycznej panierce na bazie 11 ziół, 8 wyjątkowo chrupkich, pokrytych pikantną panierką skrzydełek - Hot Wings oraz 2 kawałki delikatnych polędwiczek z kurczaka – Stripsów.

Oferta Wtorkowy Kubełek jest dostępna na wynos we wszystkich restauracjach KFC na terenie całej Polski oraz w Drive Thru. Wszystkie dania dostępne w KFC, w tym także Wtorkowy Kubełek, można zamówić wcześniej poprzez funkcjonalność w aplikacji - KFC Collect a następnie odebrać w najwygodniejszej dla siebie porze we wskazanej restauracji, w Drive Thru lub – po wybraniu opcji „Parking PickUp” – otrzymać zamówienie prosto do swojego samochodu.

Promocja Wtorkowy Kubełek obowiązuje we wszystkie wtorki począwszy od 9 lutego 2021 r. do odwołania.