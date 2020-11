Wykluczenie kateringu z Tarczy 6.0 pogrąży branżę

W przegłosowanej przez Sejm ustawie covidowej nie ma kateringu. – Być może to było niedopatrzenie i uda się je „naprawić” podczas prac senackich poprzez dodanie do listy uprawnionych PKD kodu 56.21.Z – tłumaczy Sławomir Grzyb, koordynator Sztabu Kryzysowego Gastronomii Polskiej Sławomir Grzyb. Branża kateringowa nazywa swoje wykluczenie „rażącą niesprawiedliwością społeczną”.

Autor: www.propertynews.pl Data: 24 listopada 2020 14:20

W przegłosowanej przez Sejm ustawie covidowej nie znalazły się niektóre zasadnicze dla gastronomii kwestie. Do grona firm objętych pomocą nie zaliczono kateringu.

– Być może to było niedopatrzenie i uda się je „naprawić” podczas prac senackich poprzez dodanie do listy uprawnionych PKD kodu 56.21.Z. To duży cios dla tej branży, ponieważ firmy kateringowe realizują swoją usługę nie tylko z dowozem i na wynosach, ale głównie na imprezach, w kantynach, stołówkach szkolnych – tłumaczy Sławomir Grzyb.

- Brak kodu 56.21z w Tarczy 6.0 jest gwoździem do trumny dla naszego sektora - tłumaczy Łukasz Bartnicki, koordynator Sztabu Kryzysowego Branży Kateringowej.

Wesela, komunie, chrzciny, przyjęcia urodzinowe, czyli wydarzenia od kilku miesięcy ograniczone lub zakazane są głównym źródłem dochodu dla firm kateringowych.

- Jestem tym bardziej zdziwiony, że bardzo wiele z nich ma określoną swoją działalność jako PKD 56.21z i prowadzi szeroko pojęty katering, obejmujący dostawy do odbiorców zewnętrznych, ale także do prowadzonych przez siebie restauracji, stołówek szkolnych oraz kantyn w biurach - podkreśla Łukasz Bartnicki.

Do tej pory firmy z tego segmentu radziły sobie jakoś, ponieważ otwarte były szkoły i inne instytucje publiczne.

- Placówki edukacyjne i niektóre pozostałe pomagały utrzymać jedynie obrót, bo o zyskach nawet nie myśleliśmy, gdyż od marca dokładaliśmy do naszych biznesów. Pomoc z pierwszej tarczy antykryzysowej pomogła nam spłacić część zobowiązań - dodaje Łukasz Bartnicki.