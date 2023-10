Wyskokowy poniedziałek. Podpowiadamy jak świętować!

Napoje wyskokowe. Jak powstała ta oryginalna nazwa?

”Nie lubię poniedziałku!” - tytuł tej kultowej komedii Tadeusza Chmielewskiego idealnie odzwierciedla stosunek wielu z nas do pierwszego dnia tygodnia. Dla tego licznego grona mamy dobrą wiadomość. 30 października to święto napojów wyskokowych, czyli doskonały pretekst, by odrobinę poprawić sobie nastrój lampką ulubionego wina czy szklanką piwa.

Skąd wzięło się to oryginalne określenie na wszelkiego rodzaju trunki? Według „Wielkiego słownika języka polskiego PWN” z 2018 roku słowo „wyskokowy” oznacza coś nadzwyczajnego i wystrzałowego. Napoje zawierające procenty często towarzyszą wyjątkowym okazjom: wznosimy lampę szampana celebrując początek nowego roku, obchodząc urodziny czy świętując z bliskimi zawodowy sukces. Tak narodziło się to metaforyczne połączenie wyrazów odnoszące się do napojów alkoholowych, po które nie sięgamy na co dzień.

Skąd wzięła się nazwa napoje wyskokowe? Słownik sugeruje dwa rozwiązania/Fot. Shutterstock

Kolejne wyjaśnienie tego popularnego w codziennym języku terminu odnosi się do zachowania amatorów napojów „z procentami”. Otóż ich spożywanie, zwłaszcza w nadmiernych ilościach, może sprawić, że będziemy postępować i reagować inaczej niż zwykle, co może skończyć się nieprzewidzianym „wyskokiem”.

Jak świętować wyjątkowy poniedziałek? Proponujemy "Hot Amaretto-Tea"

Przykre niespodzianki nam nie grożą, jeśli w ostatni poniedziałek października będziemy świętować z rozwagą i umiarem. Jak twierdził Paracelsus, słynny lekarz i przyrodnik zwany ojcem medycyny nowożytnej ”tylko dawka sprawia, że dana substancja nie jest trucizną”.

Jeśli zastanawiacie się w jaki sposób uczcić dzień napojów wyskokowych, proponujemy oryginalny i prosty przepis na domowy, rozgrzewający grzaniec o nazwie "Hot Amaretto-Tea". Tę sprawdzoną recepturę udostępnił nam Piotr Borecki, mistrz kelner oraz dyplomowany barman

"Hot Amaretto-Tea"

Składniki:

40 ml. Amaretto

20 ml. świeżego soku z pomarańczy

20 ml. soku z cytryny

60 ml naparu z herbaty Earl Grey

Szczypta cynamonu, świeży rozmaryn, kilka goździków

Wszystkie składniki umieszczamy w rondelku i delikatnie podgrzewamy na wolnym ogniu. Pilnujemy, by napój się nie zagotował. Do gotowego drinka możemy dodać plasterek pomarańczy.

Smacznego i miłego dnia napojów wyskokowych!