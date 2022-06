Wzrost kosztów to dla gastronomii ogromne wyzwanie. IGGP wdraża program FoodBuy

- Przygotowujemy program FoodBuy, który skróci łańcuch i zoptymalizuje koszty zakupów. To nasza zdecydowana interwencja przeciw skutkom pandemii i inflacji - mówi serwisowi Jacek Czauderna, prezes zarządu IGGP.

W jakiej kondycji jest obecnie branża gastronomiczna?

Czy obywatele Ukriany wspierają kadrowo lokale, z których wielu pracowników odeszło podczas pandemii.

O wyzwaniach gastronomii mówi Jacek Czauderna, prezes zarządu Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej.

Galopujące ceny żywności i surowców na liście wyzwań gastronomii

Obecnie, po 2 latach pandemii i w obliczu skomplikowanej sytuacji geopolitycznej, branża gastronomiczna mierzy się z kolejnymi wyzwaniami.

Restauracja, bar, kawiarnia - szukasz lokalu do wynajęcia lub na sprzedaż? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- W tych czasach, w dobie galopujących cen żywności, surowców i kosztów, musimy każdą złotówkę oglądać kilka razy. Nie możemy przecież w nieskończoność podnosić cen więc musimy się optymalizować na wielu szczeblach działalności operacyjnej - zapewnia Jacek Czauderna.

Rynek pracy HoReCa - nadal brakuje profesjonalitów

- W gastronomi kluczowe są dwa czynniki: smak i serwis, jeśli te dwa elementy zapewnimy, to mamy klucz do sukcesu i zysku. Jednak aby to osiągnąć muismy mieć wykwalifikowaną kadrę. Nie wszyscy obywatele Ukrainy, którzy są obecnie w Polsce mają kompetencje w tej dziedzinie więc problem braku rąk do pracy nie zniknął - dodaje Jacek Czauderna. Oczywiście częsciowo pracownicy z Ukrainy pomagają w tym biznesie ale nie rozwiazuje to wszystkich problemów.

HoReCa - branża szykuje się na sezon wakacyjny

- Musimy być gotowi na sezon wakacyjny, żeby odrobić minione pandemiczne lata. Przygotowujemy się do sezonu letniego, widzę duże ożywienie w branży - dodaje Jacek Czauderna.

IGGP - integracja kluczem do sukcesu

- Wzrost kosztów to dla gastronomii ogromne wyzwanie. Dlatego przygotowujemy program FoodBuy, który skraca łańcuch dostaw od producenta do lokalu gastronomicznego. Nowoczesne rozwiązanie ma przynieść nawet kilkadziesiąt procent oszczędności umęczonym pandemią i inflacją restauracjom. Jest to też szansa dla producentów żywności, importerów i rolników. To nasza zdecydowana interwencja przeciw skutkom pandemii i inflacji - wylicza Jacek Czauderna.

Poza tym IGGP będzie namawiać swoich członków do uruchamiania corner shopów w ich lokalach. - Chodzi o to, żeby konsumenci mieli możliwość zakupu w lokalach gastronomicznych produktów polecanych przez szefów kuchni z konkretnych lokali. Dzięki temu może powstać kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy punktów sprzedaży - dodaje szef IGGP.

Jego zdaniem program optymalizuje koszty zakupów.