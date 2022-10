Zakładał Bobby Burger, ale teraz sprzedał udziały. Wybrał karierę w nieruchomościach

Współzałożyciel sieci burgerowni Bobby Burger Krzysztof Kołaszewski sprzedał swoje udziały i przeszedł do branży nieruchomości. Z końcem przedsiębiorca 2021 r. zasiadł w zarządzie rodzinnej spółki AB Development.

W portfolio spółki AB Development, do której przeszedł Krzysztof Kołaszewski obecnie znajdują się dwa obiekty pod marką Home Concept: Galeria Wnętrz w Warszawie oraz Design Park w Katowicach. Funkcjonujący w katowickim Roździeniu budynek obecnie zmienia się w kompleks handlowy dzięki trwającej rozbudowie.

Wkrótce stanie się parkiem aranżacji wnętrz o powierzchni blisko 20 tys. m kw. Pieczę nad realizacją kilkudziesięciomilionowej inwestycji oraz nad jej komercjalizacją trzyma Krzysztof Kołaszewski, który na koniec 2021 r. dołączył do rodzinnego biznesu z 30-letnią tradycją. Został powołany na stanowisko prezesa zarządu Grupy AB Development, co jest jednym z kroków na drodze do przyszłej sukcesji - czytamy w komunikacie prasowym.

Jak wykorzysta doświadczenie wyniesione z gastronomii?

Krzysztof Kołaszewski na drugim roku studiów na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego został współwłaścicielem sieci Bobby Burger. Całkowicie poświęcił się swojej pasji i firmie. W Bobby Burger był odpowiedzialny za rozwój na polskim rynku oraz nawiązywanie i utrzymanie trwałych relacji z partnerami biznesowymi.

Z końcem roku 2021 dołączył do rodzinnego biznesu, Grupy AB Development, gdzie aktualnie wykorzystuje zdobywane przez ponad 9 lat doświadczenie. Jako prezes zarządu w Grupie AB Development, nadzoruje przede wszystkim realizację inwestycji w Katowicach oraz jej komercjalizację.

Kto kupił udziały w Bobby Burger?

Swoje udziały w Bobby Burger Krzysztof Kołaszewski sprzedał Bogumiłowi Jankiewiczowi, a pozyskane środki z transakcji w dużej mierze zainwestował park aranżacji w Katowicach. Kołaszewski jest także odpowiedzialny za opracowanie i wdrożenie kompleksowej strategii biznesowej dla marki Home Concept oraz całej grupy AB Development na najbliższe lata.