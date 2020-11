ZakładamyMaski w nowym spocie McDonald’s

McDonald’s i Holak łączą siły w walce z pandemią. Tym razem zachęcają młodych ludzi do noszenia maseczek. W stworzonym na potrzeby kampanii utworze raper podkreśla, że wszystko jest w naszych rękach. Odpowiedzialne postawy w czasie pandemii oraz pozytywne nastawienie i wzajemne wsparcie są niezwykle ważne, a prawdziwy uśmiech widać nawet zza maski.

Autor: www.horecatrends.pl/ informacja prasowa Data: 17 listopada 2020 10:17

McDonald’s Polska promuje bezpieczne zachowania i edukuje w czasie pandemii. W maju br. firma rozpoczęła działania „Wszystko w naszych rękach”, zachęcające do częstego i odpowiedniego mycia rąk. Z kolei na początku września wspólnie z Anną Dereszowską przygotowała „Bajki z nowym morałem”, dzięki którym tłumaczyła nową rzeczywistość i edukowała najmłodszych. Teraz marka zachęca do zasłaniania nosa i ust w nowym spocie pod hasłem #ZakładamyMaski. Noszenie maseczek jest obowiązkowe w miejscach publicznych i – jak podkreślają eksperci – kluczowe w walce z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

- Jako marka od zawsze jesteśmy blisko naszych gości i chcemy mówić o tym, co ważne. Obecna sytuacja dotyka nas wszystkich. Tęsknimy za normalnością, dlatego tak istotne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i odpowiedzialna postawa – to one nas do niej przybliżają. W akcji #ZakładamyMaski łączymy edukację z pozytywnym przekazem, którego tak bardzo potrzebujemy. Teraz wszystko w naszych rękach - mówi Anna Borys-Karwacka, dyrektor ds. korporacyjnych McDonald’s Polska.

W 30-sekundowym spocie widzimy gości i pracowników sieci restauracji w maseczkach, zza których bez trudu odczytać można uśmiechnięte twarze. Bohaterem spotu jest także Holak – raper, który przygotował specjalny utwór na potrzeby kampanii. Tekst bezpośrednio odnośni się do trudnych czasów, z których możemy wyjść obronną ręką razem, łącząc odpowiedzialne podejście z troską o innych. W kolejnej fazie komunikacji, kampanię wzmocni współpraca z influencerami realizowana na TikToku. W tym celu przygotowany został specjalny filtr AR, nawiązujący do spotu. To pierwszy przykład wykorzystania tego narzędzia przez markę w Polsce.