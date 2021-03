Zapłacą 10000 zł kary za jeden dzień otwarcia w lockdownie

Gryfna Lama w Żorach ma do zapłacenia 10000 złotych kary, jaką nałożył na lokal sanepid w Rybniku.

Jak podaje portal Tuzory.pl, kara dla Gryfnej Lamy w Żorach jest konsekwencją otwarcia lokalu w pandemii, pomimo lockdownu w gastronomii. Dodajmy, że lokal został otwarty zaledwie na jeden dzień.

- Właściciele Gryfnej Lamy publikują decyzję rybnickiego sanepidu, w której możemy przeczytać uzasadnienie do nałożonej kary w kwocie 10000 złotych: za niezastosowanie się do czasowego zakazu prowadzenia działalności przedsiębiorców w związku z wystąpieniem stanu epidemii, o którym mowa w przepisach § 10 ust. 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które obowiązywało w czasie zastosowania się do zakazu przez prowadzącego w/w działalność gospodarczą w dniu 05.02.2021r - czytamy w artykule na portalu Tuzory.pl.

- Dla ludzi z sanepidu otwarty lokal jeden dzień, który przyniósł stratę, zasługuje na karę 10000zł. Za próbę walki, za ten ciężki czas dla wszystkich, za to, że to był jeden dzień, w którym wpuściliśmy grzecznie wszystkie organy, nakładają kare 10000 zł - komentują w rozmowie z portalem właściciele lokalu.

