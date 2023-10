Zarządzanie w gastronomii: Jak poradzić sobie z tarciami między pokoleniami pracowników?

Jak poradzić sobie z tarciami typu ‘’oni mogą więcej, ja pracuję ciężej, a on pracuje mniej, on stawia granice, ja nie stawiam granic, ja biorę nadgodziny, on bierze wolne weekendy’’?

- Tarcia są zawsze i im szybciej się do tego przyzwyczaimy, tym lepiej. Staram się podejść do tego rzeczowo i od razu rozwiązywać problem. Jak ktoś do mnie podchodzi i mówi: ''Szefie, muszę z szefem porozmawiać'', to rzucam wszystko: chodź, idziemy gadać. Dowiaduję się o co chodzi, żeby nie budować muru, żeby nie dokładać komuś ''a nie porozmawiał ze mną'' i znowu dokładamy cegłę, cegłę, cegłę, aż w końcu ten mur z tych cegieł jest tak wysoki, że nie da się go przeskoczyć w żadną stronę - mówił Marek Furczyk, CEO & Head Chef Planeta Smaku Catering podczas debaty ''Komunikacja międzypokoleniowa - jak zamiast murów budować mosty''.

Uważa, że tarcia są i zawsze będą, ale jeśli są zasady i one są jasno określone na poszczególnych stanowiskach, to jest o wiele łatwiej.

- Bo mamy rozpisany system pracy, kto jak ma pracować, jak ma być ubrany, jak ma wyglądać, kiedy ma przyjść do pracy, którymi drzwiami ma wejść i tak dalej. Jest łatwiej wszystkim, więc wtedy to nie jest oparte na dobrym humorze, na kaprysie, tylko na przejrzystych normach - dodał.

Atmosferę w zespole odczuwają goście

Michalina Patucha, CEO Akademii Liderów Gastronomii, prowadząca debatę wskazała, że badaniach na temat Pokolenia Z pokazują, że bardzo ważna jest dla nich atmosfera w pracy.

- Atmosfera musi być dobra - przyznał jej Marek Furczyk. - To jest szalenie istotne, żeby rzeczywiście wypracować takie relacje, które pozwalają nam dobrze się czuć w towarzystwie pracowników, w towarzystwie szefa, menedżera itd. I to bardzo współgra z sobą, bo ustalone zasady pozwalają na to, żeby budować dobre relacje. Bo jeśli ktoś według ustalonych zasad zrobi coś dobrze, możesz go chwalić.

I dodał: - Zauważyłem, że te młode pokolenie najpierw trzeba pochwalić, a później wskazać mu te wszystkie niedociągnięcia. Nie uważam, że to są śpiochy te Z-etki, bo one jednak jak się za coś wezmą, jak już się zafiksują, to to płynie. Są zaangażowani, jeśli chodzi o pracę i chcą się uczyć. Więc nie uważam, że to są leniuchy, a raczej to jest po prostu inne pokolenie, które różni się od nas znacznie, które musimy zrozumieć, a nie zawsze je rozumiemy.

Na temat atmosfery wypowiedziała się także Justyna Ładzińska, manager, współkreatorka zróżnicowanych konceptów gastronomicznych oraz organizatorka projektów i wydarzeń kulinarnych.

- Reprezentujemy branżę, że w której jest to bardzo ważne, ponieważ atmosfera jaka jest w pracy przenosi się bardzo na relacje z gośćmi czy z klientami i na wizerunek miejsca, jakie my wszyscy jako zespół reprezentujemy - zwróciła uwagę.

I dodała: - Sukcesem jest, kiedy zespół jest dumny z miejsca, w którym pracuje. Wtedy w ogóle się nie chce odchodzić z tej pracy, bo po co. Kiedy zespół może się wspólnie rozwijać, kiedy poszczególne osoby mogą się rozwijać w danym kierunku, kiedy pokazuje się ludziom ich pozytywne cechy. Albo kiedy wspólnie znajduje się te zainteresowania w trakcie współpracy. Albo kiedy po zakończeniu współpracy pracownicy kontynuują swoją karierę, dlatego, że ją razem ukierunkowaliśmy. Taki wspólny kierunek, wspólny cel budowania miejsca i zarazem taka świadomość tego, że to działa oraz satysfakcja z tego, że coś się udało zrobić.

Zespół potrzebuje celu i feedbacku

Michalina Patucha, prowadząca debatę zwróciła uwagę na kluczową rolę lidera w dwóch aspektach.

- Pierwszy: nasz zespół musi mieć zaszczepioną wizję i wartości, czyli musi wiedzieć, w którym kierunku zmierza, jakie mamy wartości jako organizacja, gdzie chcemy być i po co to robimy. Mówi się w języku angielskim, że jest purpose, czyli coś, co się nazywa u nas oznacza cel albo sens, ale nasz język tego nie oddaje. To pytanie ‘’po co to robię’’, czyli chce się rozwijać, chce dawać więcej światu i zespół musi mieć to przeszczepione przez lidera - powiedziała.

Drugi aspekt: zespół potrzebuje informacji zwrotnej ‘’jak nam idzie’’.

- Dawanie feedbacku zespołowi: gdzie jesteś, jak ci idzie, co robisz dobrego - to jest praca menadżera nad tym, żeby patrzeć na zespół i to musi być celne! To nie może być takie klepanie - ‘’ fajna robota’’, bo ja nic z tego nie wiem. Nie wiem, co umiem, nie wiem, gdzie jestem, nie wiem, po co mam to robić. Jako lider muszę widzieć, co ty zrobiłeś dobrze i ja muszę ci w odpowiednim momencie, odpowiednio to powiedzieć. I to jest praca lidera, zarówno nad komunikacją, ale bardziej jeszcze niż nad komunikacją, nad uważnością na tego pracownika i na proces: co się dzieje z zespołem, co się dzieje z pracownikiem, co się dzieje w jego rozwoju na skali - podsumowała Michalina Patucha.