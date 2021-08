Zdrowa Krowa w Centrum Handlowym Libero w Katowicach

Do Centrum Handlowego Libero w Katowicach wchodzi marka Zdrowa Krowa. Tym samym sieć restauracji franczyzowych poszerza swoje portfolio o nowy koncept - street slow food skierowany do klientów galerii handlowych.

Autor: horecatrends.pl/informacja prasowa Data: 03 sierpnia 2021 09:17

Uruchomienie nowego miejsca na gastronomicznej mapie Katowic to efekt umowy, jaką marka Zdrowa Krowa podpisała z Echo Investment, właścicielem Libero oraz m.in. takich obiektów, jak Face2Face Business Campus w Katowicach, Fuzja w Łodzi, czy MidPoint71 we Wrocławiu. Otwarcie planowane jest na jesień 2021 roku.

- Decyzja o uruchomieniu nowego konceptu marki Zdrowa Krowa to kolejny kamień milowy w naszym rozwoju. Dzięki temu w naszym portfolio obok restauracji slow food fast oraz restauracji smile&wine pojawia się trzeci koncept, który zlokalizowany będzie w strefach food court galerii handlowych. Wybór Libero nie jest przypadkowy. Na południu Katowic, gdzie przy ulicy Jankego od pięciu lat funkcjonuje już nasza restauracja slow food fast, jesteśmy dobrze znani wśród mieszkańców dzielnic Piotrowice, Ligota oraz Bażantowo. Jesteśmy przekonani, że wielu z nich chętnie skorzysta z naszej oferty podczas zakupów w Libero - mówi Robert Kuc, CEO sieci franczyzowej Zdrowa Krowa.

Restauracja, bar, kawiarnia - szukasz lokalu do wynajęcia lub na sprzedaż? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

W menu nowego punktu obok smacznych burgerów w wersji mięsnej oraz wegańskiej znajdzie się również wysokiej jakości street foodowe jedzenie.

Zdrowa Krowa poszerza franczyzę

- Zdobytym know how będziemy się dzielić z franczyzobiorcami, którzy będą chcieli prowadzić podobne punkty w innych galeriach handlowych w kraju - tłumaczy CEO Zdrowej Korowy.

Zdrowa Krowa dołącza do takich gastronomicznych marek, jak m.in. Food&Ball Arkadiusz Milik, Mihiderka, Bon Apetito, McDonald’s, KFC, Papa Diego, Coffee, Avenue, Starbucks, czy So! Coffee, które są już obecne w Centrum Handlowym Libero.

Galeria Libero jest kolejnym miejscem, gdzie jeszcze w 2021 roku będzie można odwiedzić Zdrową Krowę. W najbliższych miesiącach marka otworzy swoje lokale także w innych lokalizacjach. W Cavatina Hall w Bielsku-Białej będzie działać restauracja połączona z - po raz pierwszy - rozbudowaną częścią kawiarnianą, obecnie trwa rekrutacja franczyzobiorcy. Zdrowa Krowa pojawi się również w kolejnym mieście na Górnym Śląska (decyzja co do lokalizacji jeszcze nie zapadła). Na finiszu są ponadto rozmowy w sprawie lokalizacji m.in. w Łodzi oraz Gdańsku.

- Konsekwentnie realizujemy nasz cel, jakim jest 20 lokalizacji własnych oraz franczyzowych na koniec 2021 roku - podsumowuje CEO Zdrowej Krowy. - W każdym z miejsc, niezależnie od konceptu, gwarantujemy najwyższej jakości produkty od lokalnych producentów i sprawdzonych dystrybutorów, a co dba nasz generalny kucharz. Każdy z naszych konceptów będzie miał charakterystyczne elementy identyfikacji wizualnej, aby gość od początku widział, z jaką ofertą może się spotkać. Jednocześnie, mimo wielu lokalizacji i tych samych składników, nie zapominamy o indywidualności. Aranżację każdej z restauracji dostosujemy do lokalizacji miejsca i jego historii oraz potrzeb franczyzobiorcy, aby ten dobrze się w niej czuł, bo to w końcu jego biznes - dodaje Robert Kuc.

Zdrowa Krowa to sieć restauracji działająca w modelu franczyzowym, składająca się z 13 lokalizacji w całej Polsce.