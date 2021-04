Zmiana w kierownictwie firmy AmRest

AmRest ogłosił plan zmiany na stanowisku CEO. 1 lipca 2021 r. obejmie je Luis Comas, zarządzający marką La Tagliatella w AmRest. Luis Comas zastąpi na tym stanowisku Marka Chandlera, który, po 13 latach pracy w firmie, postanowił przejść na emeryturę w czerwcu br.

Luis Comas związany jest z AmRest od lipca 2020 r., kiedy to objął stanowisko Prezydenta marki La Tagliatella - sztandarowej marki własnej AmRest. Z czasem objął kierownictwo nad kolejną marką własną Spółki - Bacoa. Luis Comas ma ponad 30-letnie doświadczenie zawodowe w branży restauracyjnej i detalicznej.

Z powodzeniem wprowadzał i rozwijał marki własne oraz franczyzowe na wielu rynkach w Europie oraz na Bliskim Wschodzie. W tym czasie pracował na kierowniczych stanowiskach dla sieci Burger King, nadzorował rozwój Pizza Hut i KFC jako General Manager w YUM Iberia, jak również uczestniczył we wprowadzaniu marki Taco Bell na rynek hiszpański. Bezpośrednio przed dołączeniem do AmRest, Luis Comas pełnił funkcję Vice Prezesa Dywizji w Alshaya Group, odpowiadając za zarządzanie markami grupy w segmencie fast casual i family dining na Bliskim Wschodzie.

“Cieszymy się bardzo z promocji Luisa Comasa na CEO AmRest. Taki plan sukcesji gwarantuje, że przekazanie stanowiska odbędzie się płynnie i zapewni kontynuację przywództwa w firmie. Przez ubiegły rok, Luis współpracował blisko z zespołem zarządzającym AmRest, zdobywając niezbędną wiedzę na temat marek, systemów operacyjnych oraz wartości firmy. Oprócz imponującej historii zawodowej, Luis jest również bardzo sprawnym i charyzmatycznym liderem. Posiada niezbędne cechy oraz kompetencje, które dają pewność, że jest on właściwą osobą do prowadzenia AmRest ku pozycji europejskiego lidera będącego inspiracją dla globalnej branży restauracyjnej.” – powiedział Jose Pares Gutierrez, Executive Chairman AmRest.

“Chcę również wyrazić słowa wdzięczności dla Marka za jego wieloletnią pracę na rzecz firmy, a szczególnie za jego lojalność i oddanie pracownikom AmRest. Pod przywództwem Marka AmRest z sukcesem radził sobie z wyzwaniami wynikającym z sytuacji pandemicznej utrzymując silną pozycję firmy odpornej na kryzys i zdolnej do dalszego rozwoju.”- dodał Pares Gutierrez.



“Jestem zaszczycony objęciem tej roli i z radością podejmę się możliwości budowania kolejnych sukcesów firmy w oparciu o jej dziedzictwo oraz dotychczasowe osiągnięcia. AmRest to wyjątkowa grupa restauracyjna w Europie. Mamy wiodące marki globalne, znakomity zespół zarządzający i oddanych pracowników. To sprawia, że jesteśmy na właściwej drodze do skorzystania z możliwości rozwoju w obszarze franczyzy, innowacji cyfrowych i nowych trendów w branży, co przyniesie wiele korzyści dla naszych gości, udziałowców oraz społeczeństwa”. – powiedział Luis Comas.