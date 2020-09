Zmiany w menu Berlin Döner Kebap

W sierpniu br. sieć restauracji z kebabem w Polsce zakończyła zmianę identyfikacji menu boardowej. Prace koncepcyjne i techniczne trwały ponad dziesięć miesięcy i objęły 56 restauracji.

Autor: www.horecatrends.pl/ informacja prasowa Data: 14 września 2020 10:29

- To największa zmiana jaką kiedykolwiek przeprowadziliśmy, zarówno pod względem zakresu prac jak i liczby restauracji - mówi Sławomir Rogowski, właściciel sieci. - Szykowaliśmy premierę nowego projektu na 1 kwietnia, ale COVID pokrzyżował nam plany. Musieliśmy podjąć niełatwą decyzję, co dalej. Bardzo wierzyliśmy w sens całego przedsięwzięcia. Nie chcieliśmy też zaprzepaścić pracy, która została już wykonana. Dlatego mimo trudności, zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, żeby wprowadzić nowe menu boardy i osiągnąć założone cele - dodaje.

Głównym zadaniem identyfikacji było pokazanie jak szeroka i zróżnicowana jest oferta Berlin Döner Kebap. Nowe plansze miały zachęcić klientów do wybierania potraw spoza klasycznego menu.

- Moją pasją są podróże w poszukiwaniu ciekawych kulinarnych doświadczeń. Dlatego zawsze zależało mi na tym, żeby Berlin Döner Kebap proponował klientom nieoczywiste dania i kompozycje smakowe - wyjaśnia Sławomir Rogowski. - Chciałem, żeby menu boardy, podobnie jak podróże, zachęcały i inspirowały do odkrywania nowych smaków. W naszych restauracjach przygotowujemy nie tylko tradycyjny kebap, ale także potrawy sezonowe tj. chociażby Rollo Greco, czy Rollo Farmer. Serwujemy również produkty wegetariańskie, jak halloumi, czy sporządzone według naszych receptur falafele. Jestem przekonany, że dzięki nowym menu boardom, klienci zobaczą, że kebap można przyrządzić na wiele fascynujących sposobów, z chęcią będą je poznawać i odnajdywać swoje nowe, ulubione połączenia smaków - opowiada Rogowski.

Berlin Döner Kebap posiada 33 restauracje franczyzowe oraz 23 własne. Sieć stale rozwija się z dynamiką siedmiu otwarć na rok. Ostatnie otwarcia dotyczyły m.in. Galerii Krakowskiej w Krakowie, Złotych Tarasów w Warszawie, Pasażu Handlowego “Promenada” w Międzyzdrojach czy Galerii Bałtyckiej w Gdańsku.

Berlin Döner Kebap tworzy restauracje w Polsce od ponad 20 lat.