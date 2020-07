Zmiany w strukturach AmRestu

View this post on Instagram

#Zeroplate, czyli pomysł na niekonwencjonalny, a zarazem ekologiczny sposób przygotowania i serwowania dania „bez talerza”, to mocny trend ostatnich lat. @makro_polska przygotowało na swoim blogu kilka ciekawych inspiracji 🤩 . #makrocashandcarry #makropolska #makro #plate #beztalerza #talerz #zerosmieci #zerowastelife #zerowaste #eko #eco #ekologiczne #opakowania #horecatrends #trends #trendy #inspiracje