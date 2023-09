Znany raper będzie miał własną burgerownię. Jednak trochę się spóźnia

Kizo będzie rozdawał burgery

Jak podaje serwis glamrap.pl, pierwsze 500 osób, które ustawi się w kolejce do konceptu gastronomicznego w czasie trwania imprezy będzie miało okazję – jako pierwsi w Polsce – spróbować burgerów sygnowanych marką rapera. A to wszystko już 16 września i to zupełnie za darmo!

Kizo wchodzi w gastronomię

Artysta kilka tygodni temu zapowiedział biznesowe wejście w gastronomię. KIZO BURGER to autorski koncept, który zaprezentuje unikalne receptury a także klasyki uwielbiane przez rapera. Pierwszy oficjalny lokal, w którym będzie można regularnie zjeść burgera w ulubionych konfiguracjach smakowych Kizo zostanie otwarty już w IV kwartale 2023 na terenie Montownia Food Hall w Gdańsku.

MTS NIGHT: 1 MILION PARTY. Co to za impreza?

Marka MTS, z którą powiązany jest YouTube’owy kanał MY TO SUKCES przekroczył właśnie 1 milion subskrybentów. To idealny moment, żeby zrobić imprezę. Wybór padł na Gdańsk – rodzinne miasto Kizo.