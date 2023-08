Znany siatkarz: „Restauracje to projekt mojego życia” (WIDEO)

Emerytura w świecie zawodowego sportu przychodzi bardzo wcześnie i trzeba zawodowa zdefiniować na nowo. Czy kończąc karierę sportową myślał Pan już o biznesie gastronomicznym?

Na początku nie myślałem o gastronomii. Nie sądziłem, że będę miał okazję do współpracy z tak wyjątkowymi ludźmi jak Hubert i Kacper Czwarno. Od kilku lat wspólnie pracujemy przy projekcie naszego życia, w który zaangażowani jesteśmy nie tylko my, ale także nasi bliscy. Każdy z nas jest zupełnie innym człowiekiem, z innym rysem charakterologicznym. Moim zdaniem to, że przetrwaliśmy ostatnie lata, które nie należały do najłatwiejszych wynika z faktu, że momentami jesteśmy idealnie uzupełniającym się teamem.

Czy byłem przygotowany na emeryturę? Tak, miałem świadomość, że moja przygoda ze sportem się zakończy i kiedy ten czas minie będę pracował. Szybko dostałem propozycję pracy w Telewizji Polsat, teraz jestem związany z Onetem i Przeglądem Sportowym. Miałem mnóstwo szczęścia. Ktoś powie, że szczęście to wypadkowa dobrego pomysłu, etosu pracy i zaangażowania. Ja uważam, że trzeba spotkać odpowiednich ludzi. W moim przypadku tak było. Wiele osób mi bardzo pomogło dając szansę, bo nikt nie dał mi niczego za darmo.

Czy doświadczenie zdobyte w trakcie zawodowego uprawiania sportu można wykorzystać w prowadzeniu biznesu? Co najbardziej się przydaje: dyscyplina, systematyczność, cierpliwość w oczekiwaniu na efekty?

Idąc na trening w wieku w wieku 12 lat marzysz o tym, żeby być zawodowym sportowcem. Kiedy schodzisz ze sceny, masz świadomość, że na niektóre zagrania czekałeś wiele lat. Po prostu technika indywidualna, motoryka, siła antycypacja tego co się wydarzy na boisku musiały być na odpowiednim poziomie. Musiałem odnaleźć się w szatni nie znając języka. Byłem na wschodzie i zachodzie Europy, grałem w krajach arabskich. Wszędzie musiałem nauczyć się funkcjonować z ludźmi i to doświadczenie przydaje się teraz w pracy. To o czym Pani wspomniała: cierpliwość, etos pracy, świadomość tego, że ta mała rzecz zrobiona dziś zaprocentuje w przyszłym roku. To wszystko dostałem od sportu. Dzięki temu, że uprawiałem siatkówkę przeleciałem kulę ziemską, byłem w wielu fantastycznych miejscach, poznawałem ludzi, smaki zapachy. Gdybym nie był zawodowym sportowcem, nie miałbym takiej okazji.