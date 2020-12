Zoni i WuWu Bistro w warszawskim Koneserze przestają istnieć. Co dalej z tymi markami?

Przyczyną zamknięcia i likwidacji lokali WuWu Bistro i restauracji Zoni w warszawskim Koneserze był brak porozumienia z zarządcą obiektu ws. wysokości czynszów. Na razie nie wiadomo czy marki powrócą na rynek w innych lokalizacjach.

Autor: PP, www.horecatrends.pl Data: 21 grudnia 2020 07:52

- Nie mogliśmy porozumieć się ws. czynszów. Warunki czynszowe wszyscy ustalali w „normalnych” czasach, a teraz nie są negocjowalne. Co innego prowadzić biznes w czasach kiedy można zarabiać, a co innego oczekiwania takich samych finansów kiedy nie można w pełni prowadzić biznesu – mówi Arkadiusz Żochowski, general manager Zoni Restaurant, WuWu Bistro.

Co dalej z markami WuWu Bistro i Zoni Restaurant? - Niczego nie wykluczamy co do dalszego losu. Nie ma planów, działamy na bieżąco – dodaje.

W tej chwili trwa opuszczanie lokali. Cześć pracowników zamykanych restauracji znajdzie pracę w Klonnie – trzeciej gastronomicznej marce firmy. Obecnie Klonn nie prowadzi wynosów. Czeka na „odmrożenie”.

Klonn to dość mały lokal, ale chcemy rozbudować całoroczna oranżerię. Trochę się to przeciąga – mówi. Restauracja ruszyła pod koniec sierpnia br.

- Dobrze, aby gastronomia ruszyła – im wcześniej tym szybciej sytuacja będzie się rozwijać – dodaje Arkadiusz Żochowski.

Ubolewa nad stratami gastronomii w okresie świąteczno-noworocznym. Miesiące jesienno-zimowe były najlepsze dla gastronomii - śledziki, spotkania wigilijne, noworoczne, karnawał. To ogromne straty.

Żochowski przyznaje, że pomoc rządu na pewno nie pokryje strat. Restauracje to ogromne koszty -czynsze, energia, gaz, pracownicy. - Zawieszenie czynszy powinno być podstawą w okresie lockdownu. Wiosną zawieszono czynsze w centrach handlowych, a jesienią to się nie zadziało – mówił.

Jak zmieni się ten gastronomiczny świat po lockdownie? - Zmiany będą odczuwalne i długofalowe. Część małych spotkań biznesowych może zostać przeniesienia do sieci na stałe. To spore oszczędności dla firm. Społecznie – mamy potrzeby towarzyskie. To wróci i to na pewno szybko. Wiele ludzi jednak przekona się do zamawianie jedzenia – mówi Arkadiusz Żochowski. I dostrzega, że obecny rozwój delivery idzie w parze z jakością dostarczanych dań oraz ich przystępną ceną.