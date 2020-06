ZPP apeluje o wprowadzenia jednolitej stawki VAT 8 proc. na usługi gastronomiczne

Cezary Kaźmierczak, prezes ZPP, napisał list do Premiera Mateusza Morawieckiego ws. wprowadzenia jednolitej stawki VAT – 8% – na usługi gastronomiczne.

"Szanowny Panie Premierze,

W nawiązaniu do spotkania w sprawie Tarcz Antykryzysowych z 22.06.2020 i mojego apelu do Pana w sprawie rozważenia wprowadzenia jednolitej stawki VAT – 8% – na usługi gastronomiczne, przesyłam w załączeniu raport na temat różnych rozwiązań w Europie w tym zakresie.

Jak mówiłem na stadionie Narodowym – na razie recesja w Polsce jest stosunkowo płytka, dzięki postawie polskich przedsiębiorców i adekwatnemu rządowemu wsparciu, przede wszystkim w postaci Tarczy Płynnościowej PFR. Gospodarka na tle innych krajów OECD prezentuje się nieźle – niemniej w niektórych sektorach, najbardziej dotkniętych przez pandemię, sytuacja jest trudna.

Jednym z takich sektorów jest branża gastronomiczna, o pomoc dla której apeluję. Ludzie po prostu się boja i wolniej wracają do stołowania się w restauracjach. Wiele restauracji stoi nad krawędzią. Kuchnia to bardzo ważna część naszego dziedzictwa i kultury. Pamiętam, że jak w 1996 roku wróciłem do Polski, to w Polsce było może kilkanaście miejsc na europejskim poziomie – dzisiaj jest ich co najmniej kilkaset, a Warszawa czy Kraków stały się jednymi z europejskich stolic kulinarnych.

Polscy restauratorzy i kucharze konsekwentnie odbudowują, totalnie zniszczoną przez komunistów, polską gastronomię. Szkoda to stracić i cofnąć się dekadę wstecz. Potrzebna jest szybka pomoc" - czytamy.