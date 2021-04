ZPP: potrzebne przyspieszenie dla gastronomii

Przedstawiciele Związku Przedsiębiorców i Pracodawców uważają, że ograniczanie możliwości funkcjonowania firm nie jest skutecznym modelem walki z epidemią.

Autor: www.horecatrends.pl Data: 25 kwietnia 2021 15:51

ZPP jest zdania, że nie stać nas na kontynuowanie pomocowych transferów finansowych dla firm.

Trzeba coraz odważniej rozmawiać o tempie i harmonogramie odmrażania gospodarki.

ZPP: mimo pozytywów, niepokoić musi jednak wciąż restrykcyjne podejście do kwestii otwarcia najbardziej poszkodowanych przez pandemię branż, takich jak gastronomia czy fitness.

Być może, po weekendzie majowym, życie społeczno-gospodarcze może w pewnej części wrócić do normy, to jednak na powrót w jakiejkolwiek formie do restauracji, czy klubów fitness, przyjdzie nam poczekać znacznie dłużej. A są to sektory, którym możliwość normalnego funkcjonowania odebrano na najdłuższy czas. Są one zbudowane głównie z przedstawicieli polskiego małego i średniego biznesu, pozbawionego gigantycznego zaplecza kapitałowego.



- Ciężko zrozumieć przyczyny, dla których decyzja o umożliwieniu funkcjonowania tych sektorów miałaby zostać podjęta tak późno. Wśród rozmaitych badań wskazujących na miejsca, w których najczęściej dochodzi do zakażeń, znajduje się również wiele takich, które wprost wskazują na siłownie i restauracje, jako lokalizacje, w których wirusem zarażamy się bardzo rzadko. Obie te kategorie miejsc udowodniły w ubiegłym roku, że są w stanie bezpiecznie działać w warunkach podwyższonego rygoru sanitarnego – a akurat na siłowniach tego rodzaju standardy (związane m.in. z dezynfekcją sprzętu do ćwiczeń) obowiązywały jeszcze na długo przed pandemią. W przypadku restauracji , istnieje możliwość wprowadzenia limitu przyjmowanych gości, czy też – w wariancie minimum – dopuszczenia choćby możliwości funkcjonowania ogródków, racjonalnego również w kontekście pojawiających się coraz częściej głosów o bezcelowości obowiązku zakrywania twarzy maską na świeżym powietrzu - alarmują przedstawiciele ZPP.



ZPP stoi na stanowisku, że otwarcie siłowni i restauracji powinno być jednym z priorytetowych elementów programu otwarcia gospodarki. - Nie znajdujemy powodu, dla którego podmioty te miałyby pozostawać w niemal całkowitym zamknięciu. Sytuacja ta generuje negatywne skutki zarówno dla samych firm, jak i dla dobrostanu i zdrowia obywateli, którzy mają ograniczone możliwości podejmowania aktywności fizycznej, czy bezpiecznego spotykania się z innymi - informuje ZPP.