Życie wraca na Bazar Różyckiego, czyli otwarcie OFF Brzeska

7 maja oficjalnie zostanie otwarta nowa przestrzeń gastronomiczna i kulturalna OFF Brzeska. Nowy, stołeczny projekt będzie mieścić się przy ul. Brzeskiej 25, czyli na dawnym Bazarze Różyckiego.

- Na Off Brzeska przez trzy dni w tygodniu będzie można zrobić zakupy u zaprzyjaźnionych dostawców. Natomiast w weekendy targowisko zamieni się w miejsce, gdzie spróbujecie prawdziwego street foodu od zaproszonych warszawskich restauracji. Napijecie się długo wyczekiwanego drinka z przyjaciółką, pójdziecie na randkę, potańczycie przy muzyce lub po prostu obejrzycie ulubiony film pod chmurką - mówią twórcy projektu.

OFF Brzeska to nowa odsłona kultowego Bazaru na Różycu. Na miejscu będzie można kupić warzywa, owoce, jajka, sery regionalne, naturalne syropy, oleje tłoczone i wiele innych pyszności od lokalnych dostawców. Z kolei w weekendowe wieczory targowisko zamieni się w plac zapełniony kuchnią z różnych zakątków świata.

- OFF Brzeska będzie przepełniona jedzeniem z najlepszych restauracji w mieście. Znajdziecie tutaj ulubione przysmaki, zaczynając od kuchni meksykańskiej, po różne odsłony azjatyckiej, soczystego BBQ czy owoców morza. Jedno jest pewne! Skosztujecie smaków, które dadzą namiastkę podróży i wyczekiwanych wakacji - zapewniają organizatorzy.

- Oprócz kuchni z różnych zakątków świata, zjecie tutaj także klasyki, które królowały kilkadziesiąt lat temu. Nie zabraknie słynnych pyz z Różyca, flaków czy po prostu prawdziwej golonki. Na zewnątrz będzie stał bar, za którym tak bardzo wszyscy tęsknią. Orzeźwiające piwo, kolorowe drinki i czysta wódka, to właśnie będzie na Was czekać na Brzeskiej 25 - dodają.

Wśród wystawców znajdą się takie restauracje jak: Shoku, Tel Aviv, Pyzy z Różyca, BBQ Bar czy Umamitu. Szczegółowa lista wystawców będzie dostępna na kanałach Social Media OFF Brzeska,.

- Wystrój nowej odsłony Różyca, sprawi, że Praga ożyje na nowo i nie tylko lokalsi będą chcieli spędzać tutaj czas. Głównym gościem będą oczywiście mieszkańcy miasta, ze szczególnym zaproszeniem dla tych z Pragi, którzy najlepiej utożsamią się z nowym miejscem, ale także turyści, którzy będą mogli przychodzić by zjeść coś pysznego, wypić coś kolorowego i przeżyć coś niesamowitego! Co tydzień inni wystawcy, inne menu i inne atrakcje! Każdy znajdzie coś dla siebie, od mięsnych propozycji dla mięsożerców, po roślinne wariacje dla vegan - mówią twórcy OFF Brzeska.

Poza ofertą jedzeniową dla gości będą przygotowane kino letnie, wystawy, koncerty oraz inne kulturalne wydarzenia.

- Współczesna odsłona Bazaru Różyckiego to coś więcej niż plac wypełniony food truckami, to przede wszystkim klimatyczna, pełna życia, śmiechu, zapachów, szczęścia i jedzenia strefa dostępna dla każdego spragnionego normalności! Możecie być pewni, że Brzeska 25 stanie się jednym z najgorętszych adresów tego lata - zachęcają orgaznizatorzy.