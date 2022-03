"Żywimy na Zachodnim" - Aleksander Baron namawia gastronomię do wsparcia Ukraińców

Aleksander Baron, restaurator, namawia stołeczną gastronomię do wsparcia Ukraińców w ramach akcji "Żywimy na Zachodnim".

- DO WARSZAWSKICH GASTRONOMEK I GASTRONOMÓW, SZEFOWYCH, SZEFÓW I RESTAURACJI: JEST AKCJA! - wzywa w Social Mediach restaurator Aleksander Baron.

- Żywimy uchodźców i uchodźczynie z Ukrainy na DWORCU ZACHODNIM! Jest mnóstwo osób zaangażowanych w niesienie pomocy na Dworcu Zachodnim i widać to na każdym kroku. Systematyzujemy to, aby nasza wspólna pomoc była pomocą celowaną i dotarła do osób naprawdę potrzebujących! Zależy nam, żeby uchodźcy i uchodźczynie zjedli zdrowy, pełnowartościowy i zweryfikowany posiłek o każdej porze. W tym celu potrzebujemy Was! - informuje na Instagramie.

GDZIE? Dzięki wsparciu Mikołaja Sandeckiego @miczki na jakiś czas przejęliśmy jego lokal @144bistro znajdujący się na Dworcu Zachodnim w Warszawie i właśnie z tego miejsca będziemy serwować jedzenie przyjeżdżającym z Ukrainy!

PLAN

Chcemy wydawać ciepłe i pożywne posiłki zachowując wszystkie niezbędne warunki sanitarne. Nie zdołamy przygotować jedzenia dla Wszystkich potrzebujących - potrzebujemy wsparcia Warszawskiej gastronomii! Zbieramy chętnych - Was, Wasze miejsca, które mogą zadeklarować dostarczenie jedzenia, które rozdysponujemy na Dworcu Zachodnim!

JAKĄ MAMY POTRZEBĘ?

- DANIA JEDNOGARNKOWE najlepiej w ilości minimum 50 litrów lub więcej (mam tu na myśli wszystkie gulasze, duszone potrawy mięsne i warzywne (są też wegetarianie), dania na kaszach, ryżu, wszystko łatwe do nakładania - jeb jedna chochla i następna porcja).

- ZUPY wszelakie (nie ostre i bez orzechów!)

- PIECZYWO

- NAPOJE (KAWA, HERBATA, MLEKO)

- NACZYNIA JEDNORAOZWE (pojemniki obiadowe)

Prośba o Waszą deklaracje co i kiedy możecie dostarczyć oraz czy możecie fizycznie pomóc nam w wydawaniu posiłków.

JAK? Piszcie proszę, tutaj nasza grupa - dołączcie do niej -> https://www.facebook.com/groups/270086475304211

Napiszcie co możecie ofiarować i kiedy? To bardzo ważne bo logistyka tego przedsięwzięcia jest kluczem do tego, żeby się to udało! Startujemy od poniedziałku (7/03/2022).

- Dajcie znać kiedy ewentualnie możecie wskoczyć na serwis pomóc - wiem, że wszyscy jesteśmy zajęci, ale może uda się wyrwać na 8 godzin na jedną, może dwie takie zmiany. Miejsce będzie działało 24h na dobę - tam są non stop ludzie potrzebujący pomocy! - informuje Baron w Social Mediach.