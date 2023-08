Stołeczne "Żywioły" rosną w siłę. W planach sieć lokali (WYWIAD)

Połączenie piekarni z restauracją. Jak działają warszawskie Żywioły?

Skąd pomysł na Żywioły na Chmielnej?

Karolina Zajezierska: Długo szukaliśmy idealnego miejsca na lokal. Pracowaliśmy nad nim ponad rok. Robiliśmy warsztaty, oglądaliśmy różne miejsca, szukaliśmy inspiracji. Na pewno chcieliśmy w Warszawie stworzyć coś innego – miejsce, jakiego jeszcze nie ma. Ze względu na nasze rodzinne tradycje piekarnicze bardzo zależało nam na tym, żeby restauracja była wokół chleba, ale nie zdominowana nim. Stąd też mamy część piekarniczą, gdzie możemy np. kupić kanapkę i kawę w drodze do pracy, oraz restaurację, w której możemy posiedzieć, spotkać się ze znajomymi na drinka, a teraz również spróbować dań z nowej karty i past przygotowanych przez Larę.

Wspomniałaś o rodzinnych tradycjach piekarniczych. Czy w Twoim przypadku możemy mówić o sukcesji?

Mój pradziadek Antoni założył pierwszą piekarnię, która przetrwała II Wojnę Światową, bo była w gettcie w Nowym Dworze Mazowieckim. Następnie przekazał piekarnię swojemu najstarszemu synowi, czyli mojemu dziadkowi od strony mamy, Stanisławowi. Mój dziadek mojej mamie, a mama mnie i mojemu bratu. Jesteśmy czwartym pokoleniem, chociaż moja mama cały czas pracuje i prowadzi biznes z nami. To jest ciekawy przykład sukcesji, ponieważ ja nie chcę, żeby ona odeszła z firmy.

Często dzieci przejmują biznes i chcą działać same, w naszym przypadku jest inaczej. Moja mama daje nam bardzo dużo swobody w działaniu, a do tego ma taki charakter, że jak jest mały problem, to go eskaluje, ale jak jest duży, to wspiera nas i uspokaja. To daje mi bardzo duży komfort i pewność, że jest obok osoba, której mogę się poradzić i nie chciałabym tego stracić. Chociaż z drugiej strony wiem, że mama musi też odpocząć. Podsumowując, produkujemy cały czas pieczywo w Legionowie. W naszej piekarni odpowiadam za sprawy handlowe, a oprócz tego rozwijam naszą nową sieć piekarni „Żywioły”.

Żywioły na Żoliborzu i Mokotowie

Jak działa sieć?

W ramach sieci funkcjonuje również jeden lokal na Ursynowie. Planujemy otworzyć kolejne punkty w Warszawie.

Takie same jak Żywioły?

Na pewno mniejsze, o powierzchni ok. 200 mkw. Myślimy również o kolejnych lokalach, łączących restaurację i piekarnię.

Które części Warszawy Cię interesują?

Na pewno Żoliborz i Mokotów.

Kiedy planujesz kolejne otwarcia?

Chcielibyśmy otworzyć jeszcze jeden lokal w tym roku. Obecnie szukamy odpowiedniego miejsca. Jedno już takie nawet udało nam się znaleźć, ale niestety nie spełniało wymagań technicznych.

