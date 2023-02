Best CS wprowadza na rynek ekspres do herbaty. Gdzie sprawdzi się herbaciarka? (WIDEO)

Jak działa ekspres do herbaty?

Ekspres do herbaty MATE Best CS to nowość na rynku - alternatywa do ekspresów kawowych.

- Mamy 6 różnych wyborów mieszanek herbacianych. O każdej z nich możemy poczytać: skąd pochodzi i jaki ma skład. Możemy ją również powąchać przed wyborem - tłumaczy Katarzyna Pręgowska, marketing manager Best CS.

Ekspres do herbaty: Gdzie sprawdzi się to rozwiązanie?

Urządzenie może spotkać już na jednej ze stacji paliw. Jego zastosowanie to głównie kawiarnie, restauracje, sklepy, supermarkety, ośrodki wypoczynkowe, hotele czy SPA.

Best CS tworzy także rozbudowaną ofertę kącików kawowych, w których oprócz ekspresu do kawy, znajdują się się także ekspres do herbaty i wyciskarki do soków.

- Możemy połączyć wybór dla kawoszy, miłośników herbaty i miłośników soków - zachęca Katarzyna Pręgowska.