Budowanie strategii odpowiedzią na rynkowe trendy (WYWIAD)

Zmiany na rynku HoReCa

Jak ocenia Pan obecną sytuację na rynku gastronomicznym?

Po okresie pandemii nastąpiły zmiany i przetasowania. Wiele firm, które stały słabo finansowo, nie przetrwały tego okresu, natomiast w tym miejscu bardzo szybko została wypełniona luka nowymi najemcami, nowymi pomysłami i nowymi konceptami. Dodatkowo napaść Rosji na Ukrainę spowodowała napływ do Polski nowych klientów. Różne źródła podają, że jest to kilka milionów konsumentów, którzy de facto przyjechali tutaj i żyją. Tak że nagły napływ wypełnił te lukę, która zrobiła się przez pandemię, czyli de facto to napędziło gospodarkę, m.in. w tej w sferze HoReCa. Hotele, restauracje, catering oraz kawiarnie znowu stały się pełne, pomimo kryzysu, który nastąpił jednak nie tylko w Polsce.

Przyszły rok i ten, który teraz następuje, widzę optymistycznie. Wydaje mi się, że będzie rynek nadal się rozrastać. Trend, który był przed pandemią, był na poziomie wzrostu 7 do 10% rok do roku i on według mnie teraz jak najbardziej będzie się utrzymywać. To świadczy o tym, że będzie przybywało więcej lokali, sieci gastronomicznych sprawdzonych i będą się one rozwijać.

Będzie też rozwijać się trend polegający na poszukiwaniu zdrowych rzeczy, co zapoczątkowała pandemia. Akurat nasza strategia dobrze się w to wpisuje, ponieważ mamy produkty Monin, które są w 100 procentach zbudowane ze składników naturalnych. Uciekliśmy od składników i kolorów które są nie do końca naturalne, sztuczne do tego, żeby wykreować naturalność w smaku, składnikach i kolorze, co jest zawsze trudne do uzyskania, a jednak pomimo to wszystkie puree owocowe oraz nasze syropy są w stu procentach naturalne.

Oferta szyta na miarę

Jaka jest strategia działania Monin w Polsce?

Pracujemy bardzo szeroko, staramy się, aby nasze produkty, czyli syropy Monin, puree owocowe, sosy, których też bardzo dużo sprzedajmy, znalazły swoje miejsce w różnych kanałach odbioru, to są kawiarnie i restauracje, to są lemoniady, koktajle bezalkoholowe i alkoholowe. Kładziemy duży nacisk na rozwiązania bezalkoholowe jak np. grzańce bezalkoholowe na stokach górskich, na kontakty ze szkołami gastronomicznymi, gdzie organizujemy co roku ogólnopolski konkurs barmański Monin Cup Junior. Staramy się propagować też lemoniady na gorąco i na zimno, czyli na okrągło przez cały rok, nie tylko latem. Proponujemy fajne rozwiązania sezonowe.

Dopasowujemy naszą ofertę do klientów horeca i tak samo do stacji benzynowych, gdzie jesteśmy obecni z naszą ofertą. Normalną rzeczą stało się, że kawa zamiast cukru może być dosładzana syropem o pewnym smaku, ale ważne jest to, że tylko u nas ten smak jest bardzo trwały, czyli jeżeli jest to orzech laskowy, to czuć go przez cały czas do końca, jeżeli to jest pistacja to tak samo, podobnie z innymi smakami. I to nas wyróżnia na rynku.

Trend bezalkoholowy rośnie w siłę

Wspomniał Pan o trendzie na koktajle bezalkoholowe. Jak ocenia Pan ten trend?

Odkąd jesteśmy kilkanaście lat już na rynku jako dystrybutor wyłączny na Polskę produktów Monin faworyzujemy i wyznaczamy trendy bezalkoholowe. Uważam, że to jak najbardziej wpisuje się prozdrowotnie, a poza tym daje możliwość, że ten koktajl będzie dostępny dla każdego, żeby każdy miał z tego radość, bo o to chodzi.

Element obecności cukru, który występuje w każdym syropie, wiadomo, że to są koncentraty, będzie zawsze obecny i on jest nieunikniony. Oczywiście są takie produkty, które są wegańskie, które są bezcukrowe, ale to nadal będzie stanowiło niszę. Dużo konsumentów preferuje rozwiązania słodzone. Ważne jednak jest to, żeby zachować pewien balans i my mając produkty Monin, uczymy i pokazujemy, jak to zrobić, bo mamy w portfolio kwaśne i słodkie produkty. Nasza strategia polega na uczeniu, jak zrobić dobrą kawę z syropem w domu, dobrą lemoniadę lub dobrego grzańca bezalkoholowego.