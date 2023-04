ChatGPT w HoReCa. Szanse i zagrożenia!

ChatGPT budzi coraz większe emocje, również wśród biznesu. Zastanawiamy się jakie może mieć zastosowanie w HoReCa.

ChatGPT - jaki jest potencjał aplikacji w branży HoReCa

- Potencjał jest bardzo duży, od kilku lat testowany przez niektóre firmy. Jednocześnie ten potencjał ogranicza się do tzw. kompetencji twardych. Nie używam tego podziału na co dzień, ale w tym wypadku dobrze oddaje możliwości AI. AI może zająć się wszystkim poza tymi elementami biznesu czy zarządzania, które wymagają kontaktu z człowiekiem, interakcji, empatii, kreatywności i ostateczne nie podejmowania decyzji. AI od liku lat testuje w stanach McDonald’s w kwestii przyjmowania zamówień online lub w drive thru. Izraelski start-up Manna zajmujący się delivery używa AI do analizowania zapotrzebowania surowców, szacowania zamówień i zużycia surowców oraz wyznaczania i optymalizacji pracy kurierów i czasu dowozów. Udało im się dzięki temu bardzo znacznie skrócić czas dostawy i ograniczyć koszty. To nie jedyne firmy, które to już robią - mówi Krzysztof Kaliciński, konsultant i szkoleniowiec, Blackboard Consulting.

ChatGPT - szanse i zagrożenia

- ChatGPT nie zastąpi bezpośredniego kontaktu z klientami, przy problemach technicznych, personalizacji zamówień czy zapewnieniu jakości. Może podpowiedzieć jak, ale wykonać i zdecydować musi człowiek. Sadzę również, że może to mieć wpływ na kwestie szkoleniowe i edukacyjne. AI może odpowiedzieć na wszystkie pytania jak zostać menedżerem, ale nie zastąpi procesu rozwojowego gdzie człowiek uczy człowieka. W tym kontekście być może ulegną ewolucji dotychczasowe sposoby szkolenia. Bardziej efektywne będzie korzystanie z indywidualnych szkoleń w trybie mentoringowych niż uczestnictwo w szkoleniach grupowych, bo wiedza tam podana jest dostępna w AI już dzisiaj - mówi Krzysztof Kaliciński.

- Ponieważ temat rozwoju kompetencji kompetencji menadżerskich jest mi szczególnie bliski dodam, że przewagą AI jest uczenie się bez żadnych blokad i oporów. Człowiek zawsze uczy się przez dyskomfort oraz musi się czegoś oduczyć zanim nauczy się nowego. Niebezpieczne jest to, że AI uczy się szybciej od nas - dodaje ekspert.

- KIlka dni temu Włochy i kilka innych państw zablokowały dostęp do ChatGPT. To jest nowe narzędzie, ryzyk jest wiele, ale wielu z nich jeszcze nie znamy. Na wiele pytań nie ma dzisiaj odpowiedzi. Wchodzimy na teren nieznany. A nieznany znaczy ryzykowny. Odpowiedzi, które napisałem powstały w połowie przy pomocy ChatGPT (oszczędność czasu) a w połowie w moje głowie. Myśle że łatwo się domyślić co jest czym - dodaje Krzysztof Kaliciński.