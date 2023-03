Co jest kluczowe podczas zakupu pieca do branży piekarniczej, cukierniczej i HoReCa?

Jak panowie oceniają obecną sytuację na rynku gastronomicznym i detalicznym?

Janusz Szaton: Sytuacja jest niestabilna. Po ciężkim okresie jakim była pandemia, przyszła inflacja i wojna w Ukrainie, co spowodowało, że klienci trochę boją się inwestować. Oczywiście mówimy tu o klientach detalicznych, bo dla klientów sieciowych inwestowanie jest czymś rozwojowym. Ale mimo tego sytuacja jest ciężka, jeżeli chodzi o gastronomię. Natomiast staramy się sprostać wymaganiom klientów. W naszej ofercie klient może znaleźć zarówno projekt jak i urządzenia, które powodują, że klienci są w stanie uzyskać energooszczędność, ergonomię pracy czy też pełną automatyzację.

Na co zwrócić uwagę podczas zakupów sprzętu do gastronomii?

Co jest kluczowe w wyborze sprzętu do nowego lokalu?

Janusz Szaton: Wszystko zależy od tego, czego klient oczekuje. Jeżeli wchodzi nowy gracz, to na pewno potrzebuje projektu. My od kilku lat mamy swoje biuro projektowe, które jest w stanie sprostać potrzebom klienta. Możemy zrobić projekt od A do Z. Dodatkowo można znaleźć w projekcie urządzenia, które jak już wcześniej wspomniałem, są ergonomiczne, energooszczędne jak i w pełni zautomatyzowane. Klienci dzisiaj szukają urządzeń, które są proste w obsłudze. Z uwagi na to, że mamy bardzo dużą rotację w punktach, szczególnie widać to u klientów sieciowych, więc szukają oni rozwiązań prostych w obsłudze. To są te kluczowe czynniki, które powodują, że klienci jednak są skłonni czasami więcej wydać na urządzenie, które jest w pełni automatyczne, gdzie mamy prostą obsługę i świetną ergonomię pracy.

Michał Przybyła: Dodałbym jeszcze, że niezmiernie ważna jest sama sytuacja, która wydarzy się po zakupie. Dzięki temu, że urządzenia są dystrybuowane przez naszą firmę, możemy pochwalić się bardzo dużą siatką serwisową, dzięki której możemy sprawnie odpowiadać na wszelkiego rodzaju problemy. Mamy bardzo rozbudowaną siatkę serwisową, jest to 60 serwisantów. Możemy odpowiadać szybko na bieżące potrzeby.

Portugalskie piece w kraju nad Wisłą. Jak sprawdzają się na polskim rynku?

W Państwa ofercie znajdziemy piece portugalskiego producenta Ramalhos. Jak te piece są odbierane na polskim rynku?

Michał Przybyła: Ramalhos jest to portugalska firma, działająca prawie od 5 dekad. Firma działa w ponad 40 krajach na całym świecie. Te piece w blisko 60 procentach są eksportowane. Piece są skierowane do szerokiej branży piekarniczej, do sektora horeca, retail. Mamy urządzenia, które odpowiadają potrzebom niemalże każdego segmentu. Mamy w ofercie piece konwekcyjne, konwekcyjno- parowe, obrotowe, wsadowe, komory wzrostowe, czyli wszystko to, co wiążę się z małą i dużą piekarnią.

W Portugalii piece Ramalhos znajdziemy m.in. w sklepach sieci Biedronka.

Janusz Szaton: Jeśli pojedziemy do Lizbony czy do Porto, to praktycznie w każdym punkcie w, którym mamy Pasteis de nata, czyli najlepszy produkt piekarniczy w Portugalii, znajdziemy piece Ramalhos. Wszystko dlatego, że te piece dają bardzo dużą stabilizację temperatury wewnątrz komory, na co obecnie zwracają dużą uwagę nasi klienci. W momencie, kiedy wypiekamy produkty mrożone przy pełnym wkładzie, i mamy piec pięciopółkowy, i musimy wypiec 5 blach, to zarówno ta na górze jak i na dole będzie miała ten sam kolor, i nic nie trzeba będzie dopiekać.

Michał Przybyła: To jest jedna z zalet pieców Ramalhos, czyli powtarzalność, której klienci poszukują. Do tego dochodzi automatyzacja, która pozwala nam m.in. zaprogramować przepisy w książce wewnętrznej pieca, co pozwala szybko włączyć piec i upiec produkt.

Dziękuję za rozmowę.