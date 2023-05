Cold brew coraz popularniejsze. Z czym łączyć kawę macerowaną na zimno?

Cold brew: Trendy

Jak tłumaczy Aleksander Krzych, Brand Ambasador Dalla Corte w Best CS, cold brew to metoda maceracji. Zimną wodą wyciąga się całą esencję kawy, herbaty czy ziół.

- Normalnie ten proces przebiega wiele godzin (kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt). Jeżeli chcemy przygotować szybciej ten napój, mamy ułatwienia na rynku, jak Hard Tank - mówi Brand Ambasador Dalla Corte w Best CS.

Jak wymienia ekspert, w rozwiązaniu tym redukujemy czas do godziny. Odpowiednio zmielona kawę wsypuje się do pojemnika, zalewa wodą (lub podłącza do wody) i włącza się urządzenie.

- Daje to nie tylko wiele możliwości na lato i wiosnę, kiedy chcemy się orzeźwić: cold brew z lemoniadą, nitro (cold brew zaserwowane z pomocą azotu, który daje nam kremistą konsystencję napoju). Na jesień i na zimę możemy przygotować np. infuzję alkoholu cynamonem czy ziołami. Możliwości są nieskończone i cały rok możemy się cieszyć maceracjami - wymienia.

Cold brew to trend, który staje się coraz mocniejszy. Napoje te pojawiają się w wielu kawiarniach, a czasami już także na stacjach paliw. Można przyrządzać je również z kawą speciallity czy fine robusta, a także łączyć z lemoniadą czy tonikiem. Latem świetnie sprawdzi się np. połączenie nitro ze świeżym sokiem z pomarańczy czy grapefruita.