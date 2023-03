Cyfrowe zarządzanie kuchnią, czyli co restauratorzy i kucharze mogą zrobić za pomocą smartfona

Horecatrends: Co jest ważne dla restauratorów, którzy wyposażają obecnie lokale gastronomiczne? Na jakie rozwiązania stawiają?

Anna Pycińska, Marketing Director Rational Sp. z o.o: Każdy rok przynosi restauratorom kolejne wyzwania. Jednak to, na co niezmiennie zwracają uwagę w swoim lokalu to: zużycie prądu, wykorzystywanie surowców oraz czas pracy przygotowywania posiłków. Brak wykwalifikowanego personelu, mało miejsca i oczekiwania klientów nieustannie wysokiej i powtarzalnej jakości serwowanych dań - nie ułatwiają pracy. Właściwe wyposażenie kuchni może doskonale wesprzeć szefa kuchni i jego personel w codziennej pracy. Restauratorzy, klienci Rational szczególnie zwracają uwagę na inteligentne rozwiązania, które optymalizują czas, jaki pracownicy kuchni poświęcają na rutynowe czynności, a także przejmują wszystkie zadania związane z nadzorem i kontrolą wykonywanych czynności. Przykładem jest piec konwekcyjno-parowy iCombi Pro, który dzięki inteligentnym rozwiązaniom stanowi bardzo dużą pomoc w kuchni niezależnie od stopnia wykwalifikowania personelu. Wraz z urządzeniem multifunkcyjnym iVario stanowią rozwiązanie, jakie pomoże wesprzeć kucharzy i restauratorów. W aspekcie oszczędności, ale także zrównoważonego rozwoju. Procesy w kuchni stają się coraz bardziej wydajne, a ograniczając ilość różnorodnego sprzętu w kuchni oznacza to ograniczenie przestrzeni, zużycia wody i energii oraz wykorzystania surowców.

Czy szkolenia są częścią oferty zakupu sprzętu? Czy warto zwracać uwagę na ten element?

Szkolenia stanowiskowe stanowią stały punkt sprzedaży naszych urządzeń. Każdy klient, który je zakupi może skorzystać z takich szkoleń. Obsługa urządzeń Rational jest wprawdzie bardzo łatwa, ale mimo to porady i wskazówki ze strony szefa kuchni Rational okazują się pomocne. Szkolenia odbywają się u klienta bezpłatnie. Jednak kluczowe jest, żeby w szkoleniach uczestniczyli i szef kuchni, i sam restaurator, a pracownicy nie traktowali ich jako zbędny obowiązek. Urządzenia stanowią ogromne wsparcie w kuchni, dlatego warto posłuchać i aktywnie używać później tej wiedzy w trakcie swojej pracy.

Co to jest ConnectedCooking? Co może zdziałać kucharz za pomocą smartfona?

ConnectedCooking to platforma łącząca urządzenie pracujące w restauracyjnej kuchni z telefonem, komputerem i tabletem. Wraz z pierwszym uruchomieniem urządzenia namawiamy klientów do zarejestrowania się i bezpłatnego zgłoszenia swoich urządzeń. ConnectedCooking pozwala w czasie rzeczywistym sprawdzać z poziomu zarówno komputera, jak i telefonu, jakie procesy są aktualnie prowadzone w urządzeniu udostępniając pulpit urządzenia. Dodatkowo umożliwia automatyczne aktualizacje oprogramowania, dostosowane do potrzeb wyświetlacze i wiadomości w trybie push. Od grudnia 2022 roku dostępny jest jeszcze pulpit cyfrowego wskaźnika zużycia energii w czasie rzeczywistym. Dzięki niemu użytkownicy mają pod kontrolą zapotrzebowanie na energię iCombi Pro oraz poprzedniego modelu SelfCookingCenter i mogą identyfikować potencjalne oszczędności.

ConnectedCooking to rozwiązanie darmowe przeznaczone dla wszystkich kuchni. Dzięki funkcjonalności jak automatyczna dokumentacja danych HACCP, przegląd stanu pielęgnacji urządzenia i czystości, automatyczne aktualizacje oprogramowania, zarządzanie profilami użytkowników, aby zapobiec błędom - można ustalić uprawnienia dla poszczególnych użytkowników i wiele, wiele innych.

Dla właścicieli wielu kuchni jest to doskonałe narzędzie do porównywania efektywności poszczególnych urządzeń w różnych lokalizacjach, a dla dużych kuchni dużym ułatwieniem jest planowanie produkcji. Dla wszystkich urządzeń Rational podłączonych do sieci. Na całym świecie. Ponadto można wyświetlić i zapisać dane HACCP dla wszystkich urządzeń. Nowa karta dań? Również ją można jednym kliknięciem rozesłać do lokalizacji na całym świecie. Jedyne, co do tego jest potrzebne, to komputer, smartfon lub tablet. Standaryzacja nie mogłaby być prostsza.

Ghost Kitchen to koncepcja gastronomicznego biznesu, która zyskuje na popularności. Jaki sprzęt może ułatwić prowadzenie takiej działalności?

Ghost Kitchen odgrywają coraz większą rolę w sektorze gastronomicznym. Na przykład coraz więcej supermarketów interesuje się Ghost Kitchen, które można połączyć z wieloma sklepami. Podobnie sieci szybkiej obsługi podążają za modą: przeciętna restauracja szybkiej obsługi zatrudnia od 30 do 50 osób, podczas gdy kuchnia duchów może być prowadzona przez dwie osoby na zmianę. Ghost Kitchen są bardzo dynamiczne, otwarte na nowe technologie i na dobre zmienią branżę gastronomiczną.

Wymogi dotyczące idealnej Ghost Kitchen obejmują również elastyczność, aby oferować różne potrawy i móc szybko zmienić ofertę dań, jeśli to konieczne. Piec konwekcyjno-parowy iCombi Pro lub iVario firmy RATIONAL zapewniają właściwy przebieg pracy i gwarantują powodzenie całego projektu.

Dziękuję za rozmowę.