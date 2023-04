Dlaczego warto zainwestować w wysokiej jakości sprzęt do HoReCa? (WIDEO)

Jaka jest strategia marki Miele na ten rok?

Marka Miele jest znana głównie przez klientów indywidualnych ze sprzętu AGD, który to sprzęt kupują sobie do domu. W tym roku chcemy rozpocząć kampanię budowania świadomości Miele profesjonalnego, bo nie tak często jeszcze ten sprzęt jest kojarzony z rozwiązaniami profesjonalnymi, jak my tego oczekujemy, stąd nasza wizyta na tak dużej imprezie, a targi EuroGastro jest to nasza największa impreza w roku i chcielibyśmy zbudować świadomość u klientów biznesowych.

Co jest kluczowe podczas zakupów sprzętu gastronomicznego?

Mówiąc o klientach biznesowych, jakie są ich najczęstsze zapytania, co jest dla nich kluczowe przy zakupie sprzętu?

Kluczowa jest jakość. Ten sprzęt jest kupowany na lata i pracuje w naprawdę ciężkich warunkach, w pralniach hotelowych, więc jakość to jest coś, co decyduje o zakupie bądź rezygnacji z zakupu. Tutaj nie mamy obaw, ponieważ ponad stuletnia tradycja marki Miele spowodowała, że marka zapracowała już na opinię producenta sprzętów bardzo wysokiej jakości. To jest numer jeden. Numer dwa to zapewnienie serwisu. Mamy swój serwis w Polsce, mamy sieć serwisową również z naszymi partnerami. To są urządzenia, więc jak skłamałbym, gdybym powiedziałbym, że nigdy się nie psują, bo byłem zbytnim optymistą, ale jeżeli wydarzy się jakaś awaria, to nasi klienci mają pełne wsparcie serwisowe.

A trzecią rzeczą, na którą klienci zwracają uwagę, a są to biznesmeni, czyli patrzą na cenę produktów. Ceny produktów Miele nie należą do najniższych, ale to też nie są produkty z najniższej półki. Nigdy nie porównujemy się do urządzeń tak zwanych „budżetowych”. Marka Miele jest to marka premium, a jakość niesie za sobą pewien poziom cenowy. Natomiast po przedstawieniu klientowi pełnego rozwiązania, pełnego biznes planu, który z nim wypracowujemy, okazuje się, że ta cena nie szokuje i klienci chętnie inwestują w markę Miele.

Czyli klienci są w stanie wydać więcej, mając te poczucie, że otrzymują produkt wysokiej jakości?

Dokładnie tak, ponieważ tak, jak wspomniałem wcześniej, jest to inwestycja na lata. Inwestycja w Miele zwraca się naprawdę szybko.

Dziękuję za rozmowę.