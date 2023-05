Gastronomia na stacjach paliw: Od tradycyjnych usług do nowych doświadczeń kulinarnych

Stacje paliw od kilku lat przechodzą metamorfozę. Aktualnie nie są już miejscem, w którym zatrzymujemy się tylko po to, żeby zatankować samochód i skorzystać z toalety w podróży. Coraz więcej osób postrzega stacje jako przestrzeń, gdzie można odpocząć, napić się kawy, zrobić zakupy lub zjeść posiłek niczym w restauracji. Zmieniające się zachowania i preferencje konsumenckie sprawiają, że właściciele stacji paliw jeszcze bardziej dbają o to, aby ich oferta była jak najbardziej atrakcyjna dla klientów.

Obecnie tankowanie paliwa staje się dodatkiem do wizyty na stacji paliw, dlatego oferta stacji musi być bardzo szeroka i dopasowana do potrzeb klienta. To już nie są tylko przekąski i hot dogi, a często zapiekanki, burgery, kebaby, dania wegetariańskie i wegańskie, a czasami także śniadania i obiady – mówi Bartosz Chojnacki, kierownik stacji paliw w Korzeńsku.

Oferta gastronomiczna na stacjach paliw w ciągu ostatnich lat bardzo się rozwinęła. Znacząco przyczynia się do wzrostu utargu stacji, oczywiście wpływ na to ma wiele czynników, jak chociażby lokalizacja, jednak gastronomia z roku na rok stanowi coraz większy odsetek zysków. Jak już wspomniałem, dzisiaj głównym celem wizyty na stacji nie jest jedynie tankowanie paliwa, niektórzy przyjeżdżają na stację jak do restauracji, aby także coś zjeść – dodaje.