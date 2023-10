Gastronomia to matematyka. Dlaczego symulacja kosztów to podstawa?

Autor: Anna Wrona • Opublikowano: 25 października 2023 13:37

"Gastronomia to matematyka. Jak wyliczyć to, co znajduje się na talerzu i trzymać ceny na wodzy?" to jeden z tematów, które poruszymy już 7 listopada w ramach HorecaTrends Talks podczas Forum Rynku Spożywczego i Handlu.