Intuicyjne rozwiązania sprzętowe to przyszłość gastronomii (WYWIAD)

Rational świętuję wyjątkowy jubileusz, 50 lat firmy. Jaki to jest rok dla firmy?

50 lat minęło, chciałoby się powiedzieć jak jeden dzień. Rzeczywiście w 1973 fabryce Landsberg am Lech powstały pierwsze urządzenia firmy Rational i od tego momentu zaczęła się historia. Najpierw na dosyć ograniczonym obszarze Bawarii, a potem z roku na rok coraz dalej, coraz szerzej, w coraz większej liczbie krajów. Urządzenia Rational w Polsce pojawiły się w latach 90. Sama spółka Rational została założona w 2005 roku.

Dobry sprzęt wyręcza szefa kuchni w wielu czynnościach

Gastronomia cały czas zmienia się. Jaka jest odpowiedź na to producentów sprzętu do gastronomii?

Myślę, że możemy mówić o wyprawie na księżyc, jeżeli chodzi o zmiany w gastronomii, szczególnie na przestrzeni ostatnich 10-15 lat. Tak naprawdę jeszcze w latach 2000 w polskich kuchniach można było zastać palniki gazowe i garnki. Tak wyglądało wówczas to zaplecze kuchenne. Dzisiaj mamy nowoczesną technologię, między innymi firmy Rational, opartą o piece konwekcyjno-parowe, urządzenia multifunkcyjne, czyli tak naprawdę nie tyle zastępujemy pracę szefa kuchni, bo tego nie da się zastąpić, natomiast wyręczamy go w wielu czynnościach. Ten progres, jeżeli chodzi o konstrukcję urządzeń, idzie w tym kierunku, żeby szef kuchni miał czas na to co istotne, między innymi na to, żeby ułożyć nową kartę, żeby wyjść do gości, ale też, żeby sprawnie zarządzić funkcjonowaniem kuchni, bo wiemy, że to nie tylko gotowanie, ale to jest również dobór dostawców, przyjęcie dostaw. Szereg spraw, które dzisiaj wiążą się z zajęciem szefa kuchni takich jak chociażby edukacja personelu czy dbanie, bo wiemy, że w dzisiaj wyzwaniem polskiej gastronomii jest brak ludzi do pracy.

Tak że te urządzenia mają za zadanie przede wszystkim wspomóc szefów kuchni w tym, aby swoją pracę mogli wykonywać możliwie optymalnie, może w krótszym czasie, żeby był powtarzalny efekt i tak naprawdę, żeby ten gość, który będzie w restauracji, był zadowolony z tego, że dostaje wyśmienity posiłek.

Co jest kluczowe w wyborze sprzętu przez restauratorów i szefów kuchni?

Trudno tu jednym zdaniem odpowiedzieć. To też się bardzo zmieniło, dlatego że jeszcze nie tak dawno można było mieć pomoc kuchenną za 5 zł brutto na godzinę i tak naprawdę inwestycja w sprzęt versus koszty pracy ludzkiej to było wyzwanie. Czasami można było mówić o pionierach, którzy inwestowali w sprzęt. Dzisiaj, po pierwsze ten człowiek kosztuje już znacznie więcej, po drugie go nie ma. W związku z czym, jeżeli decydujemy się na zakup sprzętu, to przede wszystkim mówimy o parametrach, które pozwolą nam pracować przy zmniejszonym składzie personalnym. Musimy zaakceptować również fakt tego, że coraz mniej jest ludzi, którzy mają przygotowanie do tego, żeby pracować w kuchniach. Często posiłkujemy się osobami, które nie pochodzą z technikum gastronomicznego. Musimy ich przyuczyć do tego, aby mogli w kuchni pracować.

Dzisiaj dobór sprzętu to jest również ten właśnie aspekt, na ile ten sprzęt jest intuicyjny, na ile osoba, która nie ma tego wykształcenia do końca, będzie umiała go obsługiwać. Oczywiście musi być ktoś, kto to wszystko zna, rozumie i wie, jak poprowadzić. Szef kuchni jest tutaj osobą niezastąpioną. Natomiast dzisiaj on posiłkuje się właśnie osobami, które do tej gastronomii przychodzą, takie jak to można zauważyć czasami na sezon lub dwa. Wyzwania dzisiaj to oczywiście są również ceny energii elektrycznej i ceny gazu. To jest również koszt produktów spożywczych, który urósł w wyniku wojny na Ukrainie w sposób znaczący. Dzisiaj rzeczywiście oszczędność kilkuprocentowa oznacza w skali roku oszczędności wielotysięczne, więc również ten parametr, jeżeli chodzi o dobór sprzętu, jest bardzo istotny.

Zmiany w gastronomii i przyszłość sektora horeca

W jakim kierunku pana zdaniem będzie dalej podążać sektor gastronomiczny i jak się będzie zmieniać?

W listopadzie rozmawiając z restauratorami, słyszałem, że obawa to jest przede wszystkim to, czy przeżyją zimę, czy będą w stanie pokryć swoje rachunki za prąd, za gaz, czy klienci zechcą zapłacić za dania, które oni wydają. Ale tak naprawdę już w marcu okazało się, że wrócił zasadniczy temat braku ludzi do pracy. Myślę, że o ile możemy sobie poradzić z tematami kosztowymi, bo lepsze sprzęty, optymalizacja dostaw i tak dalej, jesteśmy w stanie temu zaradzić w jakiś sposób. Tak naprawdę, jeśli chodzi o brak ludzi do pracy, to będzie tylko i wyłącznie problem narastający. Praca w gastronomii jest pracą trudną, wielogodzinną, pracą w weekendy. Nie jest to praca łatwa do końca, też być może dla „przeciętnego Kowalskiego” atrakcyjna. Tak naprawdę, jeżeli nie będziemy mieli personelu, to musimy się uzbroić w sprzęt.

Uważam, że wysiłki producentów wyposażenia będą szły właśnie w kierunku takim, aby umożliwić realizację pracy w kuchni z ograniczonym personelem, ale z większym wykorzystaniem sprzętu. Te parametry, o których wspomniałem wcześniej, tematy oszczędności gazu, prądu, czy też mniejsze ubytki, mniejsze straty na produkcie to jest oczywiście coś, co zawsze będzie tematem, ale wydaje mi się, że intuicyjne rozwiązania sprzętowe to jest przyszłość.

Dziękuję za rozmowę.