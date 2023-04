Kawa speciality, fine robusta i kawy premium. Jakie kawy wybierają bariści?

Kawa speciality – Co to?

– Speciality to kawy z najwyższego poziomu, segment kaw, który wykracza poza premium. Ocenia się je w skali od 80 do 100 punktów (86-87 często zdarzają się już w naszych kawiarniach, czasami kawy na poziomie dziewięćdziesięciuparu punktów są cenione na wagę złota). Te punkty są bardzo cenne, świadczą o jakości i złożoności. Kawa speciality jest najwyższej jakości jeżeli chodzi o smak, aromat, jakość. Ilość defektów będzie znikoma. To wyłącznie arabiki – tłumaczy Aleksander Krzych, Brand Ambasador Dalla Corte w BEST CS.

Arabica czy robusta – Czym się różnią?

Czasami mówi się, że robusta jest gorzka, a arabica – kwaśna. Takie określenia prowadzą jednak do nieporozumień, ponieważ oba pojęcia źle się kojarzą. Tymczasem kwaśność i gorycz mogą być zarówno negatywne, jak i pozytywne.

– Arabiki są kawami, które są bardziej złożone, maja więcej cukrów, a przez to są bardziej cytrusowe, owocowe. W robuście przez jej kontent kofeinowy raczej mamy gorzkie smaki. Doszukujemy się pozytywnych kakaowych, czekoladowych, orzechowych aromatów – podkreśla Aleksander Krzych.

Arabica i robusta – Dlaczego się je blenduje?

Oprócz segmentu kaw speciality mamy też kawy premium. Mogą one być blendowane: arabica mieszana jest z robustą po to, by otrzymać odpowiedni balans smakowy. Dzięki temu, że arabica jest bardziej delikatna, złożona, a robusta ma więcej mocniejszych smaków, dobrze się balansują. 100 proc. arabica często jest jeszcze przez Polaków niedoceniana.

Trendy: Cold brew i fine robusta

Na scenie kaw speciality każdy ma swoją drogę i nie powinno się narzucać reguł, które będą obowiązywać wszystkich.

W kawiarniach pojawiają się coraz częściej cold brew i nitro, czyli kawy macerowane na zimno. Bariści coraz częściej zainteresowani są też robustą segmentu finest.

– Najwyższej jakości robusty są bardzo fajnym doświadczeniem dla baristów. Zwłaszcza dla tych, którzy piją kawę z mlekiem. W taki połączeniu lepiej trafia ona w gusta niż arabica – mówi Brand Ambasador Dalla Corte w BEST CS.