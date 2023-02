Jak ważny jest sektor HoReCa dla firmy Mlekpol?

Małgorzata Cebelińska, wiceprezes Zarządu SM Mlekpol: HoReCa to bardzo duży sektor biznesowy, w którym istnieje ogromna liczba solidnych partnerów handlowych, dlatego Mlekpol zwraca na niego szczególną uwagę. Właśnie ten kanał dotarcia do nabywcy wyrobów mleczarskich w ostatnich latach, nie licząc okresu pandemii, notował najdynamiczniejsze wzrosty. Restrykcje związane z pandemią spowodowały, że wiele lokali nie poradziło sobie z nagłą utratą przychodów i część z nich została zamknięta. Natomiast w 2022 roku ruch w gastronomii, na zasadzie odbicia, wzmógł się, notując szczyt jesienią. Ta tendencja zapewne się utrzyma, bo Polacy przywykli do spotykania się i jadania poza domem. Ponadto dużo podróżują, a po powrocie do kraju szukają miejsc, w których mogliby zjeść dania, jakie poznali zagranicą. Są też otwarci na nowe smaki, zaś jadanie poza domem traktują jako źródło inspiracji do eksperymentów we własnej kuchni.

SM Mlekpol w sektorze HoReCa uczestniczy bardzo intensywnie. Asortyment Spółdzielni trafia do kuchni, barów, pizzerii i restauracji poprzez: wyspecjalizowanych w jego obsłudze odbiorców hurtowych; udział w przetargach organizowanych przez punkty zbiorowego żywienia (np. szpitale, jednostki wojskowe, zakłady karne); odbiorców B2B (do produkcji wyrobów cukierniczych i piekarniczych, producentów dań gotowych); wreszcie też do firm zaopatrujących bufety czy kąciki kawowe w biurach bądź zakładach pracy (np. w jogurty, wyroby deserowo-przekąskowe, mleko, śmietanki). Temu bardzo zróżnicowanemu gronu odbiorców Mlekpol oferuje produkty detaliczne, ale też wyroby dostosowane do indywidualnych potrzeb, między innymi pod kątem gramatur, opakowań, smaku czy konsystencji.

Czy ostatnie lata (pandemia, wojna, wyzwania kosztowe) zmieniły zasady współpracy z restauratorami?

Recesja i wysoka inflacja, wywołane najpierw pandemią, potem wojną w Ukrainie, wpłynęły niekorzystnie między innymi na sytuację w branży gastronomicznej. Związany z tym wyższy koszt wytworzenia dań, czyli tak zwany food cost – powoduje, że każdy restaurator, właściciel punktu gastronomicznego, firmy cateringowej czy nawet foodtrucka musi na bieżąco go szacować, czasami nawet częściej niż raz w miesiącu. Oprócz tego powinien wykazywać się większą elastycznością i gospodarnością, tak aby optymalizować wydatki, między innymi poprzez niedopuszczanie do marnowania składników lub unikanie nadmiernego gromadzenia zapasów żywności. Można dziś zauważyć, że odbiorcy z tej branży zamawiają wyroby mleczarskie z większą ostrożnością, a czasem w mniejszych ilościach. Bariera ekonomiczna stwarza również pokusę do kupowania produktów w niższej cenie, kosztem ich jakości bądź składu.

Czy zmieniły się potrzeby produktowe branży gastronomicznej?

Jakie widzicie trendy? Jakie produkty najbardziej zyskały w ostatnim czasie?

Cieszy nas szerokie wykorzystywanie przez branżę HoReCa większości kategorii nabiałowych: mleka, masła, różnych rodzajów serów, śmietanek, śmietan, produktów fermentowanych lub serków śmietankowych, które z racji czystego składu i wszechstronnego kulinarnego zastosowania są doskonałą bazą wielu dań, ciast i deserów. Szefowie kuchni dbają dziś o różnorodne menu, stawiają na kreatywność, najwyższą jakość i sezonowość składników oraz na estetykę dań, tak aby jak najbardziej wyróżnić się na tle konkurencji. Chcą mieć także pewność, że używają produktów bezpiecznych i które w obliczu coraz większej liczby nietolerancji pokarmowych – ułatwią im pracę. Takie są właśnie pozbawione zbędnych dodatków wyroby mleczarskie produkowane przez Mlekpol. Ogromną popularnością wśród Polaków cieszą się pizzerie, kebabownie czy foodtrucki. Ich właścicielom, poza wspomnianymi wyżej produktami, Spółdzielnia oferuje gamę serów do zapiekania (także pod postacią krążków do smażenia i grillowania), w tym mozzarellę. Mimo pewnych przyzwyczajeń i praktyk kucharzy potrzeby produktowe branży gastronomicznej stale się zmieniają. Dlatego portfolio wzbogaciliśmy o inspirowane francuską kuchnią dipy śmietanowe typu crème fraiche, które powstają jedynie z lekko ukwaszonej śmietany i przypraw i są doskonałym gotowym dressingiem do sałatek, mięs oraz gotowanych lub surowych warzyw, a oprócz tego o orzeźwiający turecki przysmak Ayran (napój jogurtowy), cieszący się w Polsce coraz większą popularnością. Jak już wspomniano, sektor HoReCa, ze względu na duże zróżnicowanie, poszukuje produktów dostosowanych do indywidualnych potrzeb – czy to pod względem rodzaju, składu, czy wielkości opakowań jednostkowych. Z tego powodu oferujemy np. masło o masie 500 g, ale też 1 czy 2 kg; jedno-, dwu- lub trzykilogramowe sery w blokach, duże porcje serów tartych w postaci wiórów lub drobnej kostki, zwanej grysem – doskonałych do zapiekania, a także jogurty, kefiry, śmietanki w opakowaniach 1 kg aż po 3, 5, a niekiedy 10 kg. Jest to w pełni zrozumiałe, bo np. w hotelach sprawdzają się małe porcje produktów, natomiast w restauracjach bądź stołówkach preferowane są większe formaty.